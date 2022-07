FILA aposta em coleção de slides para ter os pés sempre frescos

Change the Game é o mote adotado pela FILA que, tal como o próprio nome indica, pretende romper convenções e mudar paradigmas. Um dos destaques da marca para esta estação são os Morro Bay: um modelo de slides que se destaca pela sua multiplicidade de padrões e por ter versões para toda a família.

Para o sexo feminino irá encontrar opções com print animal - de zebra ou cobra - , e com o famoso logotipo da marca disponíveis em cores sólidas. Para as mais baixinhas, os Morro Bay Zeppa são uma boa aposta uma vez que têm uma sola mais elevada do que o modelo tradicional.

A coleção para homem destaca-se por oferecer modelos mais simples e menos arrojados, onde dominam o preto, vermelho e branco. Os fãs masculinos da marca podem escolher entre três versões dos Morro Bay: os 2.0, Logo e Stripes.

Para além dos modelos clássicos e estampados, a FILA apostou numa versão muito especial para crianças: uma edição de slides com os bonecos Looney Tunes disponíveis com diversos grafismos e cores.

ARA alia conforto e estilo para o dia a dia



Chama-se Ara e tem uma missão muito clara: oferecer a toda as mulheres um calçado confortável mas que acompanhe no estilo. Se por acaso está à procura de um par de sandálias para adicionar ao seu armário, a marca alemã tem diversas propostas: de enfiar o dedo, slides ou com duas tiras.

Os modelos são muito diversificados assim como as tonalidades disponíveis que vão das mais neutras aos metalizados. Um elemento muito presente em praticamente o calçado da marca são as solas brancas em borracha, conferindo-lhe um toque desportivo.

Descubra os diferentes modelos de sandálias da ARA aqui.

Fã de CROCS? JD Sports lança modelos exclusivos

Apesar de os Crocs não gerarem consenso entre as fashionistas, o conforto que proporcionam é um dos seus pontos fortes e que faz com que cada vez mais pessoas se rendam a este tipo de calçado. Para além de produtos exclusivos, na JD Sports vai encontrar uma grande diversidade de modelos, disponíveis em diferentes cores e que se adaptam a quase todos os estilos.

Os homens que pretendem fugir dos modelos clássicos podem apostar nas All Terrain, que são abertas à frente. Outra opção mais arrojada são as All Terrain Terrazzo, que se destacam pelo seu padrão militar e com correias de velcro no calcanhar, ou os Marbled Clog, com desenho a imitar o mármore.

As cores pastel - que são uma das grandes tendências - dominam os modelos femininos da marca, exemplo disso são as Classic Clog Ice Cream, um exclusivo, em bege com detalhes em verde e cor de laranja. Para as mulheres mais ousadas, o modelo Classic oferece opções multicoloridas que vão ser o destaque de qualquer look e os Fuzz - com pelo por fora e que mais parecem um pedaço de algodão doce - não vão deixar ninguém indiferente. Pode ainda escolher entre modelos com cunha ou com pêlo no interior (Classic Hiker e Lined Clogs).

Entre as diversas opções para criança, destaca-se uma edição especial dos Classic que incorpora um estampado do famoso filme da Disney: os 101 Dálmatas. Um dos destaques deste modelo vai ainda para a tira elástica para prender o calcanhar e proporcionar um andar mais seguro e confortável.

Todos os modelos estão à venda aqui.

Estas alpercatas vão dar mais cor aos seus looks

A pensar no verão, a Havaianas apostou no lançamento de umas alpercatas que são a personificação desta época do ano. As Mule Joy destacam-se pelo seu tecido às riscas azul e branco - totalmente reciclado -, sola em borracha e pelo lema 'No Sun' (num pé) 'No Fun' (no outro).

Este modelo divertido e prático da marca brasileira, que é conhecida pelos prints alegres e coloridos, depressa se tornou num sucesso, conquistando diversos influenciadores.

As Mule Joy custam 33 euros e estão à venda nas lojas físicas e online.

KICKERS inspira-se nos anos 1970 para linha de sandálias



A Kickers voltou no tempo para recuperar um dos sapatos mais icónicos da década de 1970: as sandálias com sola em madeira. Este calçado integra a coleção primavera/verão da marca que apostou em dois modelos com salto: o Woodstock (de enfiar o pé mais ao estilo mules) e o Wise (com tiras).

Este novo lançamento, confeccionado em pele e disponível em diversas cores, destaca-se pelo seu conforto uma vez que foi fabricado com uma palmilha com 80% madeira, 20% pele e sola de borracha.

Descubra toda a coleção no site oficial da marca, em kickers.pt.

Birkenstock apresentação coleção #BOLD

Criar uma versão premium dos seus modelos icónicos para homem. Foi com este mindset que a BIRKENSTOCK deu os primeiros passos no mercado de heritage menswear ao lançar a coleção #BOLD composta por duas novas versões dos modelos ARIZONA e BOSTON.

Inspirados nas roupas de trabalho e na proveniência militar, a marca criou dois chinelos compostos por fivelas e tiras mais grossas do que o habitual, com duas filas de ilhós. Ambos os modelos são compostos por uma sola Birkengrip, que garante durabilidade, aderência e conforto.

Para protagonistas da sua campanha publicitária a Birkenstock convidou o curador Takashi Okabe e o artesão James Otter. De forma a assinalar este momento, a marca alemã aliou-se a Otter para a criação de algo muito especial: uma prancha de surf - uma eagle - em madeira feita à mão com base no lendário design californiano.

A coleção #BOLD está disponível desde o dia 7 de julho. Para mais informações, clique aqui.

OG Granny Check: a coleção da Vans que homenageia as avós



O modelo Anaheim serviu de base para a nova coleção OG Granny Check da Vans onde é apresentada a sapatilha Anaheim Factory Authentic 44 DX, que se destaca por proporcionar um conforto adicional graças às palmilhas Ortholite®



Para a criação desta linha, a Vans inspirou-se nas suas raízes californianas e nos cobertores de crochet tradicionalmente encontramos na casa das avós e incorporou-os neste modelo disponível em três cores - preto castanho e branco - e onde se destacam os bordados personalizados.

A coleção está disponível nas lojas Vans e online.

Skechers tem sandálias para todas as ocasiões (até para caminhadas)



Seja para andar na cidade, uma ida à praia ou uma caminhada, a Skechers tem modelos para todos os gostos e ocasiões, sem nunca esquecer o design e o conforto.

Consoante aquilo que vai fazer, as Go Walk 6 (para homem) e as On-the-GO Flex (para senhora) são boas apostas para quem pretende fazer uma caminhada com os pés de fora. O modelo feminino Foamies pode ser usado em diversas situações do dia a dia graças à sua plataforma almofadada ULTRA GO® e por ser à prova de água.

O modelo Relaxed Fit, que faz parte da coleção masculina, é ideal para ocasiões casuais, fabricado com duas tiras em lona e uma palmilha Luxe Foam® que proporciona conforto durante o dia.

Para além do Foamies, existem as sandálias S. Lights e o Twinkle Toes que, com as suas solas com luzes coloridas, palmilhas estampadas e em cores divertidas prometem conquistar os mais novos.

Pode encontrar estes, e outros modelos, em lojas distribuídas pelo país e em skechers.pt