Oysho Ski Collection, uma coleção que combina conforto e estilo

Chama-se Ski Collection e é a nova coleção da Oysho totalmente dedicada ao vestuário e acessórios de ski para que esteja sempre confortável mesmo sob as condições atmosféricas mais extremas mas sem nunca perder o estilo.

Casacos acolchoados, calças e leggings em diversos modelos e macacões cardados são algumas das propostas que compõem esta linha que se destaca pela sua variedade de cores, como é o caso do vermelho, azul, rosa, branco ou preto, e por utilizar tecidos invadores na confeção das suas peças. Um deles é o 3M Thinsulate, um enchimento ultraleve e com uma elevada capacidade de isolamento térmico até -17ºC, e o outro é o Sympatex®, composto por uma membrana waterblock impermeável, resistente ao vento e respirável.

Outro destaque desta coleção vai para o facto de todos os casacos estarem equipados com um dispositivo de localização eletrónico e de alguns macacões terem também bolsos específicos para guardar objetos importantes, como o forfait ou os seus óculos de ski. Aqui também será possível encontrar diversas opções de calçado e complementos, como luvas, meias e mochilas.

Descubra toda a coleção aqui.

Este é o melhor aliado para proteger a sua pele do frio

A Gallinée, uma marca de beleza francesa especializada em microbioma e com ingredientes de origem natural, tem diversos produtos que prometem deixar a sua pele mais hidratada e protegida durante os meses de inverno.

Um deles é o Hydrating Face Cream (PVP: 39,99€): um creme para a cara que contém extrato de Murta, um antioxidante natural, e que se destaca por se adequar a pele sensível e atópica. Por sua vez, o Hand Cream (PVP: 12,99€) é composto por manteiga de Karité, um ingrediente hidratante natural que vai auxiliar na micro-circulação da pele das mãos.

Apesar de serem direccionados para zonas distintas do corpo, ambos os produtos contêm ácido lático, prebióticos e probióticos na sua formulação o que vai ajudar a preservar o microbioma e a barreira protetora da pele.

Descubra toda a gama Gallinée, um exclusivo Wells, aqui.

Ousadia e irreverência. Oakley lança linha de roupa e acessórios com atletas de neve

A Oakley® aliou-se a cinco atletas campeões da equipa Oakley para a criação de uma coleção de neve onde os fãs da marca poderão encontrar os essenciais para esta prática desportiva.

Para esta coleção especial, que junta desempenho, funcionalidade e estética, a Oaklley desafiou Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde, Jamie Anderson, Sage Kotsenburg e Ståle Sandbech a criar uma gama composta por máscaras, capacetes, roupa e acessórios de neve de qualidade superior confeccionados em tecidos de alta tecnologia, desempenho e padrões únicos.

A esquiadora Mikaela Shiffrin criou uma série de máscaras de assinatura Flight Deck que se destacam por não terem aro e pelas suas lentes amplas Iridium Jade Prizm que maximizam o campo de visão. A paleta de cores mistura azul e roxo claro, e o padrão na faixa reflete o brilho das luzes dançantes da aurora boreal.

O corredor de ski Aleksander Aamodt Kilde criou uma série de máscaras de assinatura Flight Path com lentes Sapphire Iridium Prizm integradas numa armação de meio aro, de forma a reduzir o arrasto e proporcionar um fluxo de ar ininterrupto. Inspiradas na sua ascendência nórdica, estas destacam-se pelos símbolos Viking ou "runas".

A snowboarder Jamie Anderson desenhou uma coleção de roupa onde sobressai o padrão bandana tie-dye. O casaco Aurora RC Insulated e as calças TC Dharma Softshell com um revestimento impermeável durável e confeccionadas num material extensível para proporcionar uma maior amplitude de movimentos são os destaques desta linha que pode ser complementada por uma série de máscaras de assinatura Line Miner com lentes Prizm Black Iridium.

O snowboarder Sage Kotsenburgv criou uma série de máscaras Line Miner L. equipadas com lentes Prizm Sage Gold Iridium que permitem ver mais detalhes, um capacete - o MOD5 - que apresenta um design de estrutura híbrida com Dura-Matter Mix para uma maior estabilidade e uma gama de vestuário. Esta é composta por casaco e calças TC Earth Shell Jacket com uma tecnologia de impermeabilização e tecidos elásticos disponível em vermelho e preto.

Ståle Sandbech criou uma coleção de roupa exterior de alto desempenho composta por um casaco e umas calças TC Gunn 2.0 RC que se destacam pelo seu revestimento durável, impermeável e isolamento contra elementos exteriores. Existe ainda o capaceteMOD1 PRO, que apresenta uma construção com Dura-Matter para uma durabilidade total, e uma série de máscaras de assinatura Line Miner com lentes Prizm Black Iridium. Para além de permitem ver o contraste na montanha e superar várias condições de luz e neve, destacam-se pelo seu padrão rachado e os logótipos de caveira.

Descubra a coleção Oakley nas lojas da marca e no site oficial Oakley.com.