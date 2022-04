A linha condutora ao longo de toda a coleção Gaëlle Paris para o verão 2022 é o mote sexyness, enfatizado por vestidos femininos ou fatos de corte masculino, ou dissimulado em coordenados desportivos, mas com um cunho bastante feminino.

A mulher Gaëlle está a preparar-se para a estação mais quente com uma pré-coleção com uma essência desportiva, mas luxuosa.

Aliando a linguagem fashion ao estilo desportivo, na pré-coleção, a Gaëlle incluiu uma vasta seleção de joggings desportivas, onde os elementos distintivos da marca - como o glamour/rock, se fundem com o sportswear.

Inspirada pelo estilo americano, a coleção apresenta dois temas: Born in the USA and New Urban Style

Na primeira temática, encontramos a mais genuína expressão dos Estados Unidos, dois ícones inconfundíveis: estrelas, riscas e basebol.

Preto, vermelho e branco em cores sólidas ou em estampados de estrelas - micro ou macro - para uma vibe rock&roll, que inclui algumas peças em estilo motoqueiro: calças em pele, coletes e casacos conjugados com vestidos elegantes que acrescentam um toque romântico sem comprometer a dureza do look.

O outro símbolo americano - o basebol - conjuga estampados e apliques na coleção mais desportiva, em sweatshirts, calças jogger e camisolas, evocando o estilo que nos remete às universidades americanas.

New Urban Style retrata uma nova forma de viver na cidade, alegre e com vontade de começar de novo. Uma explosão de cores pastel que surgem em vestidos e fatos tailored com aberturas subtis.

A gama floral é extensa, com estampados geométricos ou abstratos que surgem em vestidos, blusas e fatos de treino em jersey, para uma explosão de vida. As peças com inspiração desportiva marcam também uma forte presença, com tecidos de qualidade, plissados em tons metalizados ou seda, para combinações impactantes.

Jungle e Boho Night

A coleção SS22 Gaëlle tem continuidade na coleção principal, que se destaca com uma vibe sexy poderosa e que se subdivide em dois temas principais: Jungle e Boho Night.

Na primeira temática, Jungle, os estampados icónicos da marca, como prints animais em leopardo e tigre misturam-se com estampados de folhas, em tons verdes que nos remetem para o mundo da selva, mas que, ao mesmo tempo, nos surpreendem com toques de dourado e uma variação de tons fúcsia em vestidos femininos e mais formais.

Os vestidos longos com aberturas são bonitos e sexy e podem ser alternados com vestidos mais curtos, perfeitos para um brunch com as amigas. A gama inclui uma coleção cápsula sob o mood Safari Chic, onde os estampados animais - a estrela indisputável da coleção - se adaptam a uma vibe urbana onde os fatos e vestidos são perfeitos para uma festa de final de tarde, quando conjugados com lantejoulas em tons nude.

As saudades da praia, do calor, das noites e das festas de verão nos clubs mais exclusivos: por outras palavras, a coleção cápsula Boho Night. Uma coleção distinta e muito feminina que se traduz em estampados paisley, numa tonalidade azul-clara para cocktails de fim de tarde inspirado nas cores do mar, ou em tons pastel cor-de-rosa e lilás e outro em tons dourados e bronze para ocasiões especiais e para sair à noite.

A renda está também bastante presente em cores sólidas - fúcsia e azul-claro - em vestidos românticos e sexy. Peças que tem como inspiração as festas ciganas, características pela explosão de cores e pela alegria de viver, vestidos compridos e kaftans são adornados com detalhes como franjas ou estampados com monograma.

A ganga merece uma menção especial, estando presente ao longo de toda a coleção SS22, e que acompanha a mulher Gaëlle durante todo o dia - de manhã à noite.

Para além dos clássicos modelos skinny de cintura subida e o estilo slouchy, os anos 90 regressam em força: formas elegantes, cintura baixa, em formato oversized ou com aberturas na cintura, são conjugadas com tops em ganga ou combinados com os estampados presentes na coleção.

Os vestidos femininos com corpetes em ganga são simplesmente encantadores: conjugados com uma t-shirt branca para um look de dia ou com uma blusa em renda para a noite.

Mas nem só de azul vive a coleção - para o verão, os vestidos em ganga Gaëlle surgem em cores pastel suaves, inspirados pela palete da coleção. Padrão marmoreado, vintage, destruído: o resultado é sempre apelativo e até as peças mais estruturadas se tornam sedutoras e doces nestes tons pastel. As cores pastel adicionam um twist inesperado aos clássicos estampados animal, que se tornam um must-have da estação.

A Gaëlle apresenta também uma gama beachwear, onde bikinis e fatos-de-banho nos fazem aproveitar as férias ao máximo, de manhã até à noite. Preto, branco bem como azul-claro, beringela, fúcsia e cor-de-laranja surgem em blocos de cor ou com estampados em total monograma e prints florais.