De acordo com a Direção Geral de Saúde devemos ingerir entre 4 a 11 porções do grupo da Roda dos Alimentos composto por cereais, arroz, massas e pão (1 fatia é equivalente a 50g).

1- Baixo valor energético em comparação com os seus substitutos:

Uma fatia de pão de 50g contêm cerca de 135 kcal com apenas 1g de açúcares, enquanto 6 bolachas do tipo maria contêm cerca de 150 kcal e 8g de açúcares.

O pão é rico em hidratos de carbono complexos, levando a uma maior sensação de saciedade, e pobre em açúcares e gorduras, dada a simplicidade dos ingredientes e método de confeção utilizado.

2- Fonte de fibras alimentares:

O pão integral, de mistura, com centeio e outros cereais, ao contrário do pão proveniente de farinhas mais refinadas (como por exemplo o pão branco) é o que apresenta maior teor em fibra, auxiliando a regulação do trânsito intestinal e a diminuição de absorção de colesterol. Quando enquadrados numa refeição como o pequeno-almoço, podem ajudar-nos controlar o apetite e a ingestão energética ao longo do dia.

3 - Fonte de vitaminas e minerais

Essencialmente vitaminas do complexo B – B1, B2, B3 e B6) e minerais como o fósforo, o magnésio, o selénio e o potássio que são essenciais ao organismo. As variedades com maior teor de fibra (integral, mistura, centeio e cereais) são as que apresentam maior teor de vitaminas e minerais.

créditos: Alexandra Kikot

4- Económico e com baixo teor de sal

Tem custo mais baixo e menos teor de sal, comparativamente com a maioria dos seus “substitutos” (bolachas, biscoitos, bolos, croissant, entre outros).

5- Acessível a grande parte da população