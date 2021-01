A marca Away anunciou a chegada da sua mais recente colaboração com Serena Williams, a segunda entre a empresa de lifestyle e a atleta e empresária.

A coleção apresenta uma variedade de itens essenciais para viagens, incluindo silhuetas nunca antes vistas da Away, cada um cuidadosamente pensado para equipar os viajantes que já sonham em viajar no futuro próximo.

Disponível para compra a partir de 28 de janeiro, a nova coleção Away x Serena Williams apresenta um estilo elegante, novas cores e uma impressão externa personalizada que reflete o estilo ousado e único de Serena.

Unindo a sua paixão por viagens com o seu desejo de passar tempo com a família, esta linha inclui malas para todos - uma mala para crianças, uma mochila conversível e um porta-animais - além de acessórios versáteis que se adaptam a qualquer cenário de viagem.

"Apesar das limitações atuais das viagens, ser capaz de dar vida a esta nova coleção foi muito gratificante e um processo colaborativo", disse Serena Williams. "Esta é uma coleção que fala sobre as novas realidades das viagens e destaca a minha visão pessoal sobre design e funcionalidade, tudo com a esperança de que possa deixar as pessoas entusiasmadas no futuro".

Enquanto o mundo permanece em casa, a coleção Away x Serena Williams serve para satisfazer um desejo contínuo pelo regresso às viagens, inspirando os viajantes a sonhar em visitar os lugares que mais amam.

Para dar vida a esta inspiração, a campanha criativa da marca apresenta Serena Williams reproduzindo de maneira divertida alguns dos seus destinos internacionais favoritos, como Roma e Paris, no conforto e segurança da sua casa.