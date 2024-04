Segunda-feira

A Clarins começou o mês de março com uma novidade ao anunciar uma nova imagem para a sua gama de cleansers. A marca francesa centrou-se na reformulação dos seus produtos de limpeza de rosto ao introduzir “novos ingredientes e fórmulas melhoradas que não só cuidam da pele como são ecológicas”, refere em comunicado.

Desmaquilhar, limpar e tonificar são três passos essenciais em qualquer rotina de pele que se preze. Nesta gama vai encontrar todos os produtos que necessita, disponíveis em diferentes texturas, para pôr em ação esta prática diária e cuidar do rosto com suavidade.

Ao nível de desmaquilhantes tem muito por onde escolher. Se for fã de água micelar pode optar pela Eau Micellaire Démaquillante (PVP 29€/200ml), caso goste mais de textura em óleo tem o Huile Très Démaquillante (PVP 33€/150ml). Para algo mais suave pode ainda escolher o leite desmaquilhante Lait Velours Démaquillant (PVP 29€/200ml). Já os olhos mais sensíveis podem ser limpos com o Démaquillant Douceur Yeux (PVP 28€/125ml).

Para limpar a pele sem a agredir, tem à disposição dois produtos que podem usados de manhã e à noite: a Mousse Nettoyante Peau Neuve (PVP 33€), que consegue limpar e exfoliar a pele; e o Doux Nettoyant Gommant Express (PVP 39€/125ml), um 3 em 1 que junta desmaquilhagem, limpeza e esfoliação.

Para terminar em beleza, pode escolher entre três variedades de tónicos que se adaptam a diferentes tipos de pele. Lotion Tonique Purifiante (PVP 29€/200ml) é indicado para peles mistas e oleosas, o Lotion Tonique Hydratante (PVP 29€/200ml) para peles normais a secas e o Lotion Tonique Apaisante (PVP 29€/200ml) para peles muito secas ou sensíveis.

Outra das novidades deste lançamento vai para o facto de todas as embalagens serem recarregáveis e recicláveis.

Descubra a nova gama de cleansers da Clarins online ou nos pontos de revenda da marca.

Terça-feira

Para quem deseja uma pele com um efeito bronzeado durante todo o ano, a Nuxe Sun acaba de lançar uma novidade que pode ser do seu agrado.

A espuma autobronzeadora hidratante promete oferecer um aspeto dourado, natural e uniforme, mas sem necessidade de exposição solar.

Com uma ação hidratante e ligeiro aroma a baunilha, esta destaca-se pela sua textura leve de fácil aplicação e secagem rápida.

Esta novidade pode ser usada no rosto e no corpo e reaplicada duas a três vezes por semana consoante a intensidade desejada.

A espuma autobronzeadora da Nuxe Sun (PVP:24,90€) está à venda em farmácias e parafarmácias.

Quarta-feira

Com a chegada da primavera e dos dias de sol também aumenta o tempo de exposição solar. A pensar nisso, a Sensilis acaba de adicionar duas novidades à gama Photocorrection.

O Photocorrection [HA 50+] e o Photocorrection [HA 50+] Color são as duas novidades da temporada que pretendem proteger o seu rosto dos raios solares, incluindo raios UVA, UVB e Luz azul.

Estes dois fluídos contam com vários ingredientes ativos, onde se destacam o Ácido Hialurónico, extrato de Physalis angulata e Provitamina D3, que conseguem oferecer uma ação protetora, hidratante e antirrugas.

Seja numa versão com ou sem cor, ambos se destinam para peles sensíveis com tendência a desidratação ou sinais de envelhecimento e oferecem proteção à prova de água.

O Photocorrection [HA 50+] e Photocorrection [HA 50+] Color estão à venda em farmácias e parafarmácias por 30 euros.

Quinta-feira

Muita cor e uma boa dose de hidratação. Estes são alguns dos benefícios que a nova gama de batons da Oriflame promete proporcionar aos seus lábios.

Batizada de Smart Sync The One, esta nova coleção de batons é formulada com ingredientes naturais, como a manteiga de cacau e de karité, e destaca-se pela sua tecnologia lip response.

Tal como refere a marca, esta oferece "uma tecnologia única que proporciona até 8 horas de cor e hidratação duradouras, ou seja, hidrata os lábios quando estão secos e fixa mesmo a hidratação, quando os lábios já estão hidratados."

Com uma textura cremosa, a gama é composta por 15 cores que se adaptam a diferentes estilos e tipos de pele.

A coleção Smart Sync The One da Oriflame (PVP: 10,99€) já está disponível na loja online.

Sexta-feira

O que acontece quando a fruta e a ciência se juntam para cuidar da pele? Nasce uma nova marca de produtos para o rosto e para o corpo intitulada Glow Recipe.

Mais do que oferecer um packaging divertido e colorido, aquilo que a diferencia da concorrência é a sua fórmula “que combina frutos ricos em antioxidantes com princípios ativos suaves”, explica a marca em comunicado.

Entre os seus bestsellers destacam-se a Watermelon Glow Sleeping Mask, cuja lista de espera chegou a ultrapassar as 8.000 pessoas, ou o Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, que se tornou viral nas redes sociais em 2020.

Enriquecida com ingredientes como o abacate, romã, papaia ou ameixa, esta gama oferece uma grande variedade de produtos que vão de encontro a diferentes necessidades da pele, destacando-se a acne, rugas ou hiperpigmentação.

A Glow Recipe, que é um exclusivo Sephora, já está à venda nas lojas físicas e online.

Sábado

Neo-Pastel Detangler é o nome da nova coleção de primavera da Tangle Teezer que acaba de chegar às lojas.

A pensar na próxima temporada, a marca inglesa especializada em escovas de cabelo lançou uma gama onde os tons néon e pastel convivem entre si.

Esta linha de edição limitada é composta por três escovas: o modelo detangler disponível nas cores Yellow Rosebud e Pink Orange (PVP: 15,90€) e uma versão mini em Hyper Yellow (PVP: 12,90€).

Este modelo em específico destaca-se pelos seus dentes “firmflex”, que permitem escovar e desembaraçar o cabelo molhado sem magoar, e incluir um cabo ergonómico.

A coleção Detangler Neo-Pastel da Tangle Teezer já está à venda em farmácias, parafarmácias e online.

Domingo

A gama de cuidados Cleanance da Avène tem um novo membro: chama-se Comedomed e apresenta-se como um concentrado anti-imperfeições que promete auxiliar no tratamento da pele acneica.

De acordo com estudos realizados pela marca francesa, a acne é a “primeira patologia de pele no mundo” e que atualmente afeta “41 a 54 % das mulheres”.

Um cuidado de rosto tem como ingrediente chave o ComedoclastinTM, um extrato vegetal das sementes de cardo mariano que vai atuar ao nível das imperfeições da pele.

Este pode ser aplicado duas vezes por dia diretamente nas áreas mais críticas a serem tratadas, incluindo o rosto, o peito e as costas.

O Cleanance Comedomed Concentrado Anti-imperfeições da Avène (PVPR: 18,50€) já está à venda em farmácias e parafarmácias.