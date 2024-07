Segunda-feira

Este verão prepare-se para dizer adeus às manchas da pele com esta novidade de skincare. Chama-se Sérum Concentrado Antimanchas Poder Dinâmico de Uva e é um dos últimos lançamentos da marca portuguesa Dvine.

Para além de corrigir as manchas já existentes no rosto, e que têm um impacto negativo na autoestima, este sérum vai também atuar ao nível da prevenção, evitando o seu aparecimento, e mantendo um tom uniforme todo o ano.

No que diz respeito à sua formulação, esta novidade tem como ingrediente principal o extrato de Scenedesmus rubescens, água floral de uva Bio e uma tecnologia única que vai fazer a sua magia na pele.

“Através de uma tecnologia inovadora de microcápsulas, atua na prevenção e correção das manchas. Este sérum reforça ainda o sistema de autoproteção da pele, no combate aos danos provocados pela luz azul e pelos raios UV da luz solar e estimula a produção de colagénio tipo III”, refere a marca em comunicado.

O Sérum Concentrado Antimanchas Poder Dinâmico de Uva da Dvine (PVP: 34,99€) está à venda aqui.

Terça-feira

Sabia que o vinagre pode adicionar uma boa dose de brilho ao cabelo pintado? Pelo menos é essa a promessa do novo lançamento da Yves Rocher.

O Vinagre de Brilho foi desenvolvido pelos especialistas da Cosmétique Végétale® a pensar em todos aqueles que pretendem prolongar a intensidade da sua coloração por mais tempo e que o brilho não desvaneça após as lavagens diárias.

Assim, a marca recorreu ao vinagre de framboesa descrito como “um ativo conhecido pela sua eficácia desde os tempos antigos que neutraliza o calcário presente na água e outras partículas responsáveis por deixar a fibra capilar baça. Este ativo regula o ph do cabelo para fixar a cor de forma duradoura e revelar o brilho.”

Esta novidade pode ser complementada com outos produtos da mesma gama ou ser usado individualmente.

O Vinagre de brilho da Yves Rocher (PVP: 12,95€) está à venda online.

Quarta-feira

A Clarins tem uma novidade que promete conquistar os fãs de maquilhagem: a máscara de pestanas Wonder Volume XXL.

Este lançamento é perfeito para os dias em que pretende obter um olhar mais intenso e repleto de volume, mas sem nunca perder a naturalidade. Graças à sua escova, fabricada com fibras naturais de ricínio, esta máscara de pestanas consegue oferecer volume, preenchimento e intensidade extra a esta zona do rosto.

Cera de girassol, jojoba e acácia negra são alguns dos ingredientes que poderá encontrar nesta fórmula e que vão cuidar e fortalecer as suas pestanas ao longo do dia.

Para além disso, esta máscara destaca-se por ser à prova de água, oferecer uma fixação até 12 horas e ainda ser de fácil remoção.

A Wonder Volume Mascara XXL (PVP: 36€) da Clarins está à venda online ou num dos pontos de revenda espalhados pelo país.

Quinta-feira

Os fãs dos produtos da Invisibobble tem motivos para sorrir. A marca alemã especializada em acessórios capilares famosa pelos seus elásticos de cabelo acaba de lançar novas propostas para o verão.

Na coleção Au Soleil os fãs de estilo vintage e de cor vão encontrar tudo aquilo que precisam para prender o seu cabelo durante os dias de calor, mas sem nunca perder o estilo.

Esta linha é composta por cinco itens que trazem um pouco da estética retro para o seu verão. Os Loop + Beach Bliss (indicados para cabelos mais fortes) e os Slim Vibr Vac (que se destacam pela sua fixação sem marcar ou magoar o cabelo) são as duas opções de elásticos disponíveis. Já os ganchos Clipstar Daz Wave são uma boa aposta para adornar o cabelo enquanto a Everclaw Sum Glow irá conquistar os fãs de molas. O set Beach é composto por uma mola e um pente que lhe permite desembaraçar o cabelo na praia ou na piscina.

Com preços entre os 5,95 e os 9,95€, a coleção Au Soleil da Invisibobble está disponível em farmácias, parafarmácias e online.

Sexta-feira

Sente que a sua pele precisa de um boost de hidratação? O Sérum Hidratante de Ácido Hialurónico da CeraVe acaba de chegar ao mercado e pretende responder às suas necessidades.

Para além de conter ácido hialurónico, esta novidade destaca-se por incorporar na sua formulação três ceramidas idênticas às da pele que vão ser essenciais no que diz respeito à hidratação e suavidade do rosto.

“O ingrediente principal do Sérum Hidratante de Ácido Hialurónico é, obviamente, o ácido hialurónico (AH), que contribui para a eficácia global do produto. Adicionalmente o efeito sinérgico do AH e das 3 ceramidas essenciais que ajuda a restaurar a barreira cutânea”, pode ler-se no comunicado. Já a tecnologia MVE – patenteada pela marca e presente neste produto – é responsável pela libertação dos ingredientes hidratantes na pele após a sua aplicação.

Sem fragrância e com uma textura leve, este sérum pode ser utilizado mesmo em peles sensíveis deixando-as hidratadas até 24 horas.

O Sérum Hidratante com Ácido Hialurónico da CeraVe (PVPR: 19,50€) está disponível em farmácias e parafarmácias.

Sábado

Chama-se Hyaluronic Eyes e é a grande novidade da Isdin. Este produto foi desenvolvido para combater o aspeto cansado e dar mais luminosidade a uma das zonas mais delicadas do rosto: o contorno de olhos.

Este creme, que contém na sua base ácido hialurónico, oferece uma “textura gel-sorbet que proporciona +180% de hidratação em apenas 2 horas”, explica a marca sobre esta novidade que acaba de integrar a gama Isdinceutics.

O facto de incluir diferentes variedades de algas e extrato de Andrographis paniculata na sua lista de ingredientes vai ter influência na hidratação, proteção e ação antifadiga do contorno dos olhos.

Este produto pode ser incluído em qualquer rotina de beleza e aplicado diretamente na pele com a ajuda do massajador incluído na embalagem. Se preferir um efeito mais refrescante, pode colocá-lo no frigorífico durante alguns minutos e aplicar de seguida.

O Hyaluronic Eyes da Isdin (PVP: 39,90€) já está à venda em farmácias e perfumarias.

Domingo

Com que frequência consome açúcar? Sabia que o surgimento das rugas de expressão e perda de firmeza da pele podem estar associadas ao consumo deste tipo de alimentos? Este é o ponto de partida da Nivea para apresentar o seu novo produto: o Sérum Dupla Ação Q10 e da sua tecnologia anti-glicação.

“Após uma década de investigação científica contínua, os especialistas NIVEA desenvolveram a mais recente e inovadora tecnologia anti-glicação para dar o poder de controlar o modo como a ingestão de açúcar envelhece a pele e podermos desfrutar dos prazeres da vida”, explica a marca em comunicado sobre esta novidade que encontrou no GLYCOSTOPTM um grande aliado.

A GLYCOSTOP™ - tecnologia anti-glicação patenteada pela marca e enriquecida com este ingrediente ativo neutralizante – vai ter um papel central na proteção da pele da glicação “impedindo o açúcar de se fixar nas fibras de colagénio, evitando a perda de firmeza e as rugas.”

Por outro lado, o Q10 vai aportar colagénio, atuando ao nível da redução das rugas já existentes e restabelecer a firmeza da pele.

O Sérum Dupla Ação Q10 da Nivea (PVPR: 18,99€) já está à venda em hiper e supermercados.