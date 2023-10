Segunda-feira

O Merveillance Lift Glow é das últimas da Nuxe a chegar ao mercado português. Tal como o próprio nome indica, este creme lifting oferece um efeito glow à pele após a sua aplicação graças a um ingrediente ativo estrela, o óleo de microalgas.

"Para tirar o maior proveito da sua eficácia, o Óleo de Microalgas é obtido através de uma tecnologia única: cada uma das gotas concentra o poder de 4 mil milhões de células ativas para fortalecer as estruturas internas da pele", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Este cuidado antienvelhecimento, que integra extrato vegetal de tomate e ingredientes de origem natural, vai corrigir as rugas de expressão, dar mais firmeza à pele assim como uma aparência mais luminosa e saudável.

O Nuxe Merveillance Lift Glow (PVP: 49,99€) está à venda.

Terça-feira

O novo desodorizante desenvolvido pela Freshly Cosmetics pode ser uma boa alternativa para quem pretende apostar num produto de higiene mais natural e sustentável.

O Caring Microbiome Smart destaca-se por conter na sua composição mais de 99% ingredientes naturais e diferentes ativos que vão ajudar a absorver o suor ao longo do dia sem obstuir os poros.

Com uma textura em creme, este produto destaca-se por não ter álcool e ser indicado para pessoas com pele sensível. Na primeira utilização, a marca recomenda que seja feita uma esfoliação e lavagem da zona antes da aplicação de forma a remover a presença de susbtâncias químicas na pele.

O Caring Microbiome Smart (PVP: 14,95€) está à venda aqui.

Quarta-feira

Chama-se Blue Pro-Retinol Eye Cream e foi criado pela Biotherm com o intuito de reverter os sinais de envelhecimento de uma das zonas mais delicadas e sensíveis do rosto: o contorno dos olhos.

O segredo deste novo creme reside numa mistura de dois ingredientes estrelas da marca norte-americana: o concentrado Life Plankton e uma fórmula especial de Pro-retinol criada para o efeito.

Em conjunto estas vão desempenhar um papel reparador que, ao atuar ao nível das olheiras e inchaço desta área em específico, permite obter uma aparência mais luminosa e um olhar rejuvenescido.

O Blue Pro-Retinol Eye Cream (PVPR*: 61,15€) da Biotherm já está à venda nos locais habituais. Quinta-feira

Uma correção 7-em-1 no que aos sinais de envelhecimento do rosto diz respeito. É esta a promessa do novo creme Super Multi-Corrective Soft da Kiehl's que acaba de chegar ao mercado.

Desenvolvido específicamente para peles oleosas e mistas, este lançamento é indicado para quem pretende, desde cedo, reestabelecer os níveis de colagénio na pele e minimizar o aparecimento das rugas. "Embora a pele mais jovem possa não apresentar sinais de envelhecimento significativos, a degradação do colagénio pode começar logo aos 20 anos, com a pele oleosa a aumentar os sinais visíveis de perda de colagénio, incluindo poros visíveis, linhas finas e textura global heterogénea", refere a marca. Com uma fórmula em gel e textura leve, esta nova adição da linha Super Multi Corrective pode ser incluída na sua rotina de beleza de forma a conferir mais firmeza, melhorar a elasticidade e controlar a oleosidade. O Super Multi-Corrective Soft Cream da Kiehl's (PVPR*: 80€ (50ml)/ 100€ (75ml) está à venda online e nas lojas físicas da marca.

Sexta-feira

DermoPure é o novo cuidado de limpeza lançado pela Eucerin. Criado a pensar em todos aqueles que sofrem de acne, este gel concentrado foi desenvolvido com uma fórmula única de ação tripla que vai auxiliar no combate às imperfeições, marcas e brilho.

"A fórmula inovadora com 2% de ácido salicílico - a maior concentração possível num cosmético de rosto - proporciona uma ação queratolítica (desobstrui os poros) e anti-bactéria (combate imperfeições); já o complexo esfoliante AHA/BHA/PHA reduz visivelmente as marcas, elimina as células mortas e melhora a textura da pele. Por último, a tecnologia seborreguladora é responsável por limpar profundamente a pele e remover o excesso de oleosidade", refere a marca.

Para além de oferecer uma textura delicada e não deixar a pele seca após a utilização, este pode ainda ser utilizado tanto no rosto como em todo o corpo.

O DermoPure Gel de Limpeza Concentrado Triplo Efeito da Eucerin (150ml/18,05€) já está à venda em farmácias e parafarmácias.

Sábado

Nativa Spa Orquídea Noire é a grande novidade do Boticário que vai querer adicionar à sua rotina de cuidados de corpo.

Para a criação desta nova gama, a marca brasileira decidiu apostar numa flor exótica e extremamente rara, a orquídea negra, cujo aroma pretende trazer mais sensualidade para este ritual desenvolvido especialmente para cuidar da pele durante a noite.

O sabonete corporal esfoliante (15,99€) o óleo corporal hidratante (17,99€), a loção corporal (17,99€), o body splash (20,99€) e o creme de massagem (17,99€) são os cinco produtos que compõem esta gama enriquecida com óleo de quinoa, o ingrediente estrela das outras linhas Nativa Spa.

A linha de Nativa Spa Orquídea Noire já está disponível online, nas lojas físicas da marca e através de revendedores.

Domingo

Se pratica desporto e costuma costuma sentir tensão ou desconforto muscular com alguma frequência, o óleo de massagem da Weleda, enriquecido com arnica, pode ser uma boa solução.

O segredo reside nas centenas de substâncias ativas desta planta que se apresentam como um bom aliado no tratamento de contrações, hematomas, inflamações, entorses e ainda na preparação muscular antes da prática desportiva.

"Os seus extratos de arnica biológica têm extraordinárias propriedades medicinais analgésicas, anti-inflamatórias e tonificantes. Para além disso, o calor que gera faz aumentar o relaxamento muscular e proporciona uma intensa sensação de bem-estar", refere a marca sobre este produto.

O Óleo de massagem com Arnica da Weleda (PVPR: 17,30€) já está à venda. Descubra este e outros produtos aqui.