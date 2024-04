Segunda-feira

Cor, brilho e hidratação. É isto que poderá encontrar na nova linha de batons Hydramatic Shine da Avon.

Composta por 15 tonalidades, esta novidade comporta-se como um batom com cor tradicional, mas que consegue oferecer uma boa dose de hidratação graças à forma original como foi idealizado.

“Enriquecido com glicerina e ácido hialurónico, o núcleo central de cuidado do batom ajuda a suavizar os lábios e a reduzir o aparecimento de rugas, enquanto o núcleo exterior proporciona uma cor intensa”, explica a marca.

Para além de nutrir e dar cor aos seus lábios, este lançamento de fácil aplicação ainda consegue proteger os seus lábios durante o dia uma vez que oferece SPF 20.

Os batons Hydramatic Shine da Avon (PVP: 10,99€) já estão à venda online.

Terça-feira

Genciana azul & Edelweiss é a nova gama de produtos da Weleda criada a pensar em todas as mulheres com mais de 50 anos que procuram adicionar um toque de luminosidade e suavidade à sua pele.

A marca especialista em antienvelhecimento natural desenvolveu uma linha infundida com um complexo vegetal patenteado que junta Genciana Azul, Edelweiss e centelha asiática e, por sua vez, pretendem melhorar diferentes aspetos da tez.

O seu nome provém de duas plantas que estão presentes na sua fórmula suave e vão atuar tanto ao nível das rugas como na produção de colágeno, ajudando a melhorar os sinais de menopausa na pele.

“Rica em ácido fenólico antioxidante e flavonoides, potentes ingredientes anti-idade, a Edelweiss protege, acalma e suaviza a pele”, explica a marca em comunicado sobre esta planta conhecida como a pérola dos alpes suíços. Já a genciana azul “está realçada pelas suas propriedades antioxidantes, graças aos flavonoides que contém. Os extratos desta delicada flor travam a produção de radicais livres e estimulam a regeneração celular.”

Contorno de olhos e lábios redensificante (PVP: 30,45€), sérum redensificante (PVP: 37,05€); creme de dia redensificante (PVP: 31,45€) e creme de noite (PVP: 32,50€) são os quatro passos que compõem esta linha de beleza com aroma a tangerina, sândalo e lavanda.

A gama Genciana azul & Edelweiss da Weleda já está à venda. Para mais informações, clique aqui.

Quarta-feira

A gama ultimate reset da shu uemura art of hair tem um novo membro: o extreme repair sérum. Criado especialmente para cabelos muito danificados e que estão urgentemente a necessitar de ajuda, este cuidado noturno vai proporcionar uma ação reparadora profunda nos fios capilares enquanto dorme.

Para este lançamento, a marca de luxo inspirou-se na arte ancestral da ressurreição kintsugi que “representa há muito tempo a filosofia japonesa de wabi-sabi, que procura ver a beleza no defeituoso ou imperfeito. Transmite a mensagem de que os danos não são um fim, mas uma oportunidade para criar algo ainda mais belo”, refere a marca em comunicado.

Em termos de ingredientes privilegiou o arroz de hyogo que, juntamente com diferentes péptidos, vai hidratar, fortalecer e proteger o cabelo. O resultado? Mais brilho, mais suavidade e menos queda.

O Extreme Repair Sérum da shu uemura art of hair (PVP: 41,40€) está à venda online.

Quinta-feira

A Givenchy acaba de lançar a máscara de pestanas L’Interdit. O nome é uma homenagem à fragância L’Interdit criada pela maison em 1957 e que se destaca pela sua ousadia.

Apesar de o nome não ser novo, este produto de maquilhagem destaca-se da concorrência por ser um 4 em 1 conferindo mais volume, mais comprimento e uma maior curvatura e definição ao olhar.

“Feita a partir de materiais de base biológica, a escova premium foi concebida por especialistas, exclusivamente para a Givenchy. Graças a uma tecnologia altamente específica, as cerdas da escova têm um forte poder de fixação, captando e seguindo perfeitamente a curva das pestanas para as embelezar ainda mais”, explica a marca.

Disponível em várias cores, esta máscara de pestanas contém 90% de ingredientes de origem natural e oferece uma longa duração sem transferência.

A L'nterdit Mascara da Givenchy Beauty (PVPR: 41,02€) já está à venda em perfumarias.

Sexta-feira

créditos: Lâncome divulgação

Se é fã da linha Rénergie da Lâncome, temos uma novidade para lhe dar. A marca acaba de alargar a sua linha de produtos com um terceiro lançamento que se vem juntar aos antecessores H.C.F. Triple Sérum e Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream.

Este novo cuidado de olhos foi batizado de Yeux H.C.F. Triple Sérum e, graças à sua fórmula concentrada, pretende ajudar a combater os sinais de envelhecimento desta zona particularmente sensível do rosto.

Vitamina F, Ácido hialurónico + Peptídeo SNK e Vitamina C + Niacinamida são as três fórmulas que constam no interior deste novo produto e se fundem durante a aplicação. Um dos destaques deste lançamento está no Peptídeo SNK “um novo tripeptídeo que demonstrou reduzir in vitro a contração das células musculares, contribuindo para suavizar e apertar as rugas dinâmicas (ou linhas de expressão e linhas de riso) como se estivessem ‘congeladas’”, explica a marca.

Com uma textura leve e de fácil absorção, este sérum de olhos pretende rejuvenescer, hidratar e dar mais firmeza à zona de contorno de olhos.

O Yeux H.C.F. Triple Sérum da Lâncome (PVP: 83,80€) já está à venda em perfumarias.

Sábado

Loveshine é o nome da nova gama de batons criada pela marca francesa YSL e que acaba de chegar às lojas portuguesas.

Ao contrário dos seus lançamentos anteriores, esta linha é composta por três fórmulas distintas que se adaptam a diferentes gostos e necessidades quando o assunto são batons.

“Desde a sua fundação, YSL sempre celebrou o brilho como uma característica inigualável de reflexo, individualidade e poder. A filosofia de Yves Saint Laurent ressoa na nova coleção Loveshine, reinventando os produtos de culto favoritos e apresentando fórmulas excecionais, embalagens luxuosas e cores de tendência”, diz a marca sobre este lançamento.

O Wet Shine Lipstick é descrito pela marca como um híbrido uma vez que consegue juntar brilho e cremosidade num batom. O segredo está nos seis óleos de assinatura que constam na sua formulação.

Para os fãs de texturas em gloss existe o Candy Glaze Lip Gloss Stick. Enriquecida com ácido hialurónico, esta novidade vai conferir um acabamento brilhante aos lábios sem esquecer a hidratação. A melhor parte é que tem 12 cores por onde escolher.

Já o Candy Glow Tinted Butter Balm destaca-se de todas as outras opções por adicionar uma ligeira tintura à boca e oferece um efeito natural. O segredo está nos pigmentos ajustadores de pH que permitem que cada tom se adapte de forma diferente à cor dos lábios.

A coleção Loveshine da YSL (PVPR: 49,95€) já está à venda em perfumarias.

Domingo

Para dar as boas-vindas à primavera, a ghd decidiu adicionar um toque de cor aqueles que são alguns dos produtos mais icónicos.

E assim nasceu a coleção Colour Crush que reúne quatro ferramentas de styling que já são conhecidas entre os amantes da marca, mas que se destacam pelas tonalidades coloridas.

As stylers chronos (PVP: 369€), max (PVP: 269€), gold™ (PVP: 259€) e o secador de cabelo helios™ (PVP: 209€) são os quatro produtos compõem esta linha que promete não deixar ninguém indiferente.

Para esta edição limitada, a marca apostou numa paleta de cores vibrantes onde se destacam o vermelho, azul, laranja e verde lima.

A coleção ghd colour crush já está disponível nos cabeleireiros ghd, nos stands do El Corte Inglés e online.