Segunda-feira

O Cooling Water Jelly Tint Blush + Lip Stain é considerado um dos produtos do momento nas redes sociais e que já conquistou o coração de muitas beauty lovers.

Foi lançado pela marca nova-iorquina Milk e no fundo trata-se de um produto de beleza que tanto pode ser usado nas maçãs do rosto, como blush, como nos lábios, como batom.

"Este Blush e Lip Stain, conta com colagénio vegan, aloé vera e água do mar, tudo dentro de um stick prático de levar para todo o lado, como já é hábito dos produtos da marca", pode ler-se no comunicado oficial.

Para além das suas propriedades hidratantes e refrescantes, aquilo que o torna tão especial é a sua textura divertida que, à primeira vista, se assemelha a uma gelatina.

Está disponível em quatro tons alegres que oferecem um acabamento luminoso: o Burst (rosa papoila), Spritz (rosa coral), o Splash (frutos silvestres) e o Chill (vermelho vibrante)

O Cooling Water Jelly Tint Blush + Lip Stain (PVP: 28.99€) está disponível nas lojas Sephora, na APP e loja online.

Terça-feira

Tem o cabelo estragado e precisa urgentemente de um milagre capilar? A Pantene acaba de lançar uma nova gama premium que parece ser a solução que tanto precisava. Regeneração é a palavra que define a Molecular Bond Repair, um lançamento que irá ajudar todas as mulheres a alcançarem "até 100% da regeneração capilar a partir de um nível molecular", explica a marca. Cada produto tem uma função específica: o champô vai proteger o cabelo, o condicionador vai fortalecer, a máscara vai reparar e o condicionador intensivo vai regenerar. Este último é indicado para casos capilares extremamente danificados e que necessitam de um cuidado regenerativo extra. De forma a devolver um aspeto saudável ao seu cabelo de dentro para fora, o segredo reside nas mais de 5.000 pérolas nutritivas PRO-V que se encontram no seu interior "que se dissolvem fisicamente e libertam milhõees de nutrientes em cada utilização." A gama Molecular Bond Repair (com preços entre os 9,29 e os 19,99 euros) já está à venda em hiper e supermercados.

Quarta-feira

Dê à sua pele a atenção que ela precisa e liberte-a de impurezas com a nova linha da Fillerina. A marca de dermocosmética acaba de lançar uma gama de limpeza que lhe vai permitir adicionar novos passos à sua rotina de beleza.

Cada um dos produtos que compõem esta novidade tem na sua fórmula base 12 tipos de ácidos hialurónicos que vão ter um papel importante ao nível da hidratação e podem ser utilizados por todos os tipos de pele.

"As quatro fórmulas incluem um conjunto de minerais e oligoelementos, essenciais para remineralizar a pele após uma limpeza profunda e ainda um complexo para proteger e restaurar o microbioma cutâneo, necessário para a integridade e equilíbrio natural da pele", pode ler-se em comunicado.

O creme de limpeza rico tem uma fórmula espessa que pode ser utilizada de manhã e à noite em todo o rosto, incluindo os olhos, oferecendo hidratação, enquanto a loção micelar suave vai desmaquilhar e limpar em profundidade qualquer tipo de pele deixando-a macia e suave.

O exfoliante natural purificante - que pode ser aplicado em pele seca ou húmida até três vezes por semana - contém grãos de Prunus Armeniaca que vão remover as impurezas ao mesmo tempo que estimulam a renovação celular, e a máscara clarificante de Argila Branca destaca-se por proprocionar uma ação purificante, desintoxicante e clareadora graças à argila branca e óxido de zinco.

Com preços entre os 28,80 e os 40,70 euros, para mais informações clique aqui.

Quinta-feira

Mais rico, mais espesso e mais reparador. É assim que a Drunk Elephant descreve o Bora Barrier, um dos seus últimos produtos de rosto a chegar às lojas portuguesas.

Se sente a pele seca, vermelha e a necessitar urgentemente de cuidado extra, este creme - que contém um complexo untoso de seis lípidos - vai adicionar a tão desejada camada de hidratação e proteção que o seu rosto precisa, especialmente nos meses de inverno, devolvendo suavidade.

"A fórmula reparadora nutre a pele com ceramidas glicosiladas, beta-sitosterois suavizantes e sais minerais de zinco e cobre para estimular a síntese natural de colagénio saudável, lípidos vitais e ácido hialurónico na pele, promovendo a elasticidade, suavizando a pele e apoiando uma função de barreira saudável", diz a marca em comunicado.

Com uma fórmula vegan e sem óleos essenciais, este pode ser aplicado duas vezes ao dia na pele limpa.

O Bora Barrier da Drunk Elephant (PVP: 71,99€/50ml) já está venda online e nas lojas físicas da Sephora.

Sexta-feira

Chama-se Idôle Tint Liquid Eye-blusher, foi criado pela Lâncome e destaca-se por ser um produto de rosto que, pela sua multiplicidade de aplicações, promete facilitar o momento da maquilhagem.

Basicamente esta novidade é um 4 em 1, uma vez que devido à sua fórmula tanto pode ser usado como sombra de olhos, eyeliner, iluminador ou blush. O aplicador de dupla face - com um lado fino e outro plano - vai ajudá-la a criar o look desejado em dois tempos e sem complicações.

"Adorei trabalhar nesta fórmula fácil de utilizar, inspirada nas bonitas cores mineralizadas e quentes do pôr do sol. Universalmente perfeitas, vão realçar a beleza única e natural de todas as mulheres", afirma Lisa Eldridge, diretora global de maquilhagem de Lancôme, em comunicado sobre esta novidade resistente à água e com uma fixação até 16 horas.

Com acabamento mate ou cintilante, está disponível em sete tonalidades, que oscilam entre os tons quentes e terra, permitindo criar looks que se adaptam a várias ocasiões.

O Idôle Tint Liquid Eye-blusher da Lâncome (PVP: 32,95€) já está à venda em pontos de venda selecccionados (Douglas, Sephora ou Perfumes e Companhia) e online (Primor, Notino ou Wells).

Sábado

"E se a sua pele pudesse envelhecer duas vezes mais devagar?" Esta é a questão que está no centro do novo lançamento do Institut Esthederm que acaba de apresentar o seu mais recente sérum, o Age Proteom.

Esta novidade, que tem por base uma investigação de 40 anos, tem como grande protagonista o proteoma, denominado como um conjuto de proteínas, que adquire um papel importante em relação ao envelhecimento da pele.

"Esta descoberta permitiu desenvolver uma patente biotecnológica disruptiva e inovadora em termos da longevidade celular", refere a marca em comunicado spbre este lançamento de skincare.

Em termos de resultados, este produto de rosto e pescoço vai permitir abrandar aqueles que são alguns sinais de envelhecimento da pele, atuando ao nível da firmeza, da luminosidade e das rugas de expressão.

O sérum Age Proteom (105,95€) já está à venda em farmácias, parafarmácias e online.

Domingo

Retocar as raízes do cabelo sem ter que ir ao cabelereiro deixou de ser uma missão impossível graças ao Magic Retouch da L’Oréal Paris. Este pequeno spray permite esconder, no espaço de segundos e com uma grande facilidade, os tão indesejados cabelos brancos que teimam em aparecer entre colorações. Resistente à água e ao calor, este consegue oferecer uma cobertura instantânea, duradoura e que não transfere, permitindo ainda disfarçar oito tons de cabelos diferentes. A sua fórmula leve confere um aspeto natural à raiz do cabelo e sai com facilidade entre lavagens.

O Magic Retouch está à venda (PVPR: 14,05€) em hiper e supermercados.