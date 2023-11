Segunda-feira

Skin D-Pigment [Color Drops] é o novo lançamento da Sensilis criado para combater as manchas que, com o passar dos anos e por diferentes motivos, podem aparecer um pouco por todo o corpo, incluindo o rosto.

A pensar nisso, a marca lançou uma base de maquilhagem dermatológica que, basicamente, funciona como um dois em um: consegue aliar o efeito de uma base tradicional com a ação de um despigmentante.

Enriquecido com biofermento de Salvia sclarea, vitamina C, óleo de sementes de inca e sílica, este produto oferece cobertura à pele ao mesmo tempo que trata as manchas, previne o seu aparecimento futuro e proporciona mais luminiosidade ao rosto.

O Skin D-Pigment [Color Drops] está disponível em cinco tons que oferecem um efeito natural.

Terça-feira

Se tem a pele muito seca, sofre de dermatite atópica e procura uma linha de produtos que consiga ajudar a aliviar a comichão persistente, a A-Derma parece ter aquilo que procura: a Exomega Control.

Esta é uma gama de cuidados enriquecida com emolientes Exomega Control que são capazes de nutrir e cuidar da pele sem agredir e ainda reduzir a sensação de irritação. E a melhor parte? É que pode ser usada por todos os membros da família.

"Com uma fórmula de origem natural superior a 95%, os emolientes desta gama, aplicados uma vez ao dia, oferecem uma ação tripla de alívio (comichão, irritação e vermelhidão), graças ao Extrato de Plântulas de Aveia Rhealba® reforçado pelo BIOvect, que transporta o ingrediente ativo para o núcleo da pele", refere a marca em comunicado.

Óleo de duche emoliente, gel lavante emoliente 2 em 1 e gel espuma emoliente são os três produtos que compõem esta linha que se destaca por oferecer diferentes texturas - creme, bálsamo e leite - que se adaptam a diferentes necessidades.

A linha Exomega Control da A-derma já está à venda em farmácias de todo o país.

Quarta-feira

Com a chegada das temperaturas baixas e do frio do inverno, é normal que os seus lábios se ressintam durante esta época do ano ficando mais secos e desidratados.

De forma a combater esta sensação de desconforto e aparência desidratada desta zona especialmente sensível, a Labello reformolou a sua linha de batons apostando em ingredientes naturais e capazes de cuidar e hidratar os lábios durante 24 horas.

"As novas fórmulas contêm óleos naturais enriquecidos com vitaminas C e E, bem como manteiga de karité de origem ética, para proporcionar benefícios nutritivos aos lábios. Apresentam, assim, uma composição natural substancialmente mais elevada em toda a gama e são totalmente isentas de óleos minerais e a linha frutada é vegana", explica a marca sobre este relançamento.

Para além de manterem o aroma tradicional, a nova linha é composta por oito produtos onde se incluem opções para todos os gostos, como é o caso de batons com e sem cor e, ainda, proteção solar.

A nova linha de batons da Labello já está à venda em farmácias, hiper e supermercados espalhados pelo país.

Quinta-feira

As Tangle Teezer, que ao incorporarem uma tecnologia patenteada de dentes de dois níveis emSoft-Flex vieram revolucionar o mundo das escovas de cabelo, acabam de lançar três novos produtos que pretendem facilitar o dia a dia de todos os seus clientes.

Pink Punch e Dark Teal são as duas novidades com cabo que têm finalidades diferentes: a primeira foi desenhada para ser usada em cabelo molhado e pentear após a aplicação da máscara ou condicionador, enquanto que a segunda inclui dentes 30% mais suaves de forma a poder ser utilizada por que tem cabelos finos e frágeis.

A Digital Lavender é a única versão mini que compõe este lançamento e que pode ser utilizada para desembaraçar o cabelo de todos os membros da família. "Os seus dentes flexíveis e de tamanhos diferentes, desfazem gentilmente qualquer nó, reduzindo eficazmente a quebra dos fios", afirma a marca em comunicado.

As novas escovas Tangle Teezer são de edição limitada já estão disponíveis em farmácias, parafarmácias e online.

Sexta-feira

Consiciente de que as estrias podem aparecer em diferentes fases da vida da mulher e da forma como impactam negativamente a sua autoestima, a D'Aveia lançou um cuidado de corpo que pretende ajudar a tratar este problema.

O D’AVEIA Estrias é um creme que pretende atenuar este tipo de lesões cutâneas, que dificilmente desaparecem, e ainda prevenir o seu aparecimento, podendo ser utilizado durante a puberdade ou a gravidez.

Mas de que forma é que este vai atuar na pele e quais os seus efeitos? "É um creme que restabelece a integridade cutânea, tornando a pele mais lisa, homogénea e sedosa, devido à presença dos ingredientes base (Aveia Coloidal, Arroz e Milho) da linha e ácidos gordos essenciais com ação hidratante, emoliente e regeneradora, que aumentam a elasticidade da pele, evitando o estiramento", explica a marca em comunicado.

O D’AVEIA Estrias (PVPR: 32.15 €) está à venda em farmácias e parafarmácias em todo o país.

Sábado

Para quem é fã de batons com textura mate, a L'Oréal Paris tem uma novidade que não deve deixar de conhecer: os Infaillible Matte Resistance.

Esta é uma linha de batons líquidos mate aveludados de longa duração que oferecem uma textura leve, confortável e hidratante que vai ficar praticamente intacta seus lábios até 16 horas após a primeira aplicação.

A gama é composta por 17 tons ultra-pigmentados que, graças ao seu aplicador de precisão ultra-suave, podem ser colocados em qualquer lado. É de destacar que são à prova de água, não correndo o risco de transferir ao longo do dia.

O Infallible Matte Resistance da L'Oréal Paris (PVPR*: 15,50€) já está à venda em hiper e supermercados.

Domingo

Chama-se Champô Nº1, é da marca espanhola Nuggela & Sulé e promete ser o novo aliado de todos aqueles que sofrem de queda de cabelo.

Este produto, que no ano passado foi agraciado nos Prémios Marie Claire HAIR, promete reduzir a queda de cabelo ao mesmo tempo que proporciona mais volume e densidade aos fios. A cebola vermelha e o glicogénio marinho são os dois ingredientes estrela deste champô que consegue devolver força e vitalidade da raiz até às pontas.

Segundo um estudo realizado com diferentes voluntários ao longo de 60 dias, os participantes "revelam uma diminuição até 42% dos folículos capilares perdidos na fase anágena e um aumento de 69,9% dos folículos capilares perdidos na fase telógena", refere a marca.

O Champô Nº1 da Nuggela & Sulé está disponível em dois tamanhos - 100ml (PVP: 9,90€) e 250ml (PVP: 19,90€) - e à venda aqui.