Segunda-feira

Os produtos sólidos não são novidade tendo, nos últimos anos, tomado de rompante o mundo da beleza e a rotina de cuidados de mulheres em todo o mundo. E a Yves Rocher não é exceção. O esfoliante facial é a última novidade a juntar-se à sua linha de cosméticos sólidos.

O extrato de hortelã pimenta é o ingrediente principal deste lançamento da marca francesa que foi produzido sem sulfatos e silicione. Devido ao seu formato sólido, a Yves Rocher teve o cuidado de apostar numa fórmula fácil de usar, que permitisse retirar as células mortas sem agredir a pele do rosto e lhe conferisse um efeito mate.

Esta novidade 100% vegan é indicada para pessoas com pele normal a mista, podendo ser usada duas vezes por semana e em conjunto com o seu sabonete de limpeza sólido.

O Esfoliante Sólido de Rosto da Yves Rocher está à venda por 14,95€. Saiba mais aqui

Terça-feira

Bizarre Beauty é o nome da nova coleção de vernizes da CNDTM (Creative Nail Design, Inc.) que prometer dar um toque de ousadia às suas unhas e looks de verão.

Se é fã de cores vibrantes e gosta de arriscar na sua manicure, então este lançamento é para si. De acordo com a marca, “o color blocking geométrico” e os “padrões abstratos” foram a grande inspiração para esta linha composta por seis tonalidades - amarelo, azul, vermelho, cinzento, violeta e verde - que se destacam pelo seu brilho holográfico.

“Estes tons foram concebidos para as atividades glamorosas da estação e para dar personalidade aos seus looks diários. Adoro cada tom por si só, mas complementam-se tão bem quando utilizados num design", refere Jan Arnold, co-fundadora da marca líder mundial em produtos e serviços para as unhas em comunicado.

A coleção está disponível em duas versões - a SHELLACTM (em gel) e VINYLUXTM (verniz de longa duração) - e à venda em diversos espaços de estética espalhados pelo país.

Quarta-feira

Se tem a raiz do cabelo oleosa e já não sabe o que fazer para controlar esse problema, a Jean Louis David acaba de lançar uma nova gama capilar que pode ser indicada para si.

Chama-se Go Control, contém ingredientes de origem natural e foi desenvolvida para devolver equilíbrio ao cabelo. A resposta está nos dois produtos que a marca desenvolveu a pensar em todos os clientes que, para além de raízes oleosas, também têm o comprimento sensibilizado.

O champô vai reduzir excesso de sebo e hidratar no comprimento, enquanto a loção, que deve ser aplicada em primeiro lugar durante dois minutos, vai desintoxicar raízes e revitaliza o couro cabeludo.

A gama Go Control está à venda nos salões Jean Louis David e online.

Quinta-feira

Como forma de assinalar o seu 20º aniversário, a Lelo preparou um lançamento muito especial: a Lelo Makeup. A marca sueca, líder mundial de design de produtos de bem-estar íntimo, aventurou-se no segmento de beauty com um objetivo muito específico: estabelecer novos padrões e revolucionar o conceito de beleza.

"Com a nossa missão original em mente, os primeiros produtos de beleza que desenvolvemos são batons de luxo que melhoram o visual e revelam o seu verdadeiro potencial. Tal como acontece com todos os outros produtos LELO, queremos inspirar as pessoas a sentirem-se confiantes e a viverem cada dia como se fosse uma noite de paixão sem limites, celebrando a liberdade e o empoderamento. Por esta razão, criámos um batom que é verdadeiramente confortável e cada tonalidade é verdadeiramente utilizável.", referiu Luka Matutinović, CMO da marca.

O seu primeiro lançamento foram duas linhas de batons: a Stylo e a Liquid. A primeira destaca-se pela sua textura cremosa proporcionando uma sensação de conforto durante horas e efeito não pegajoso. Formulada com diferentes plantas, vão proporcionar hidratação e melhorar a microcirculação dos lábios. Graças à sua fórmula revolucionária, a Liquid vai conferir hidratação aos lábios ao mesmo que, em apenas uma aplicação, consegue oferece uma cobertura de longa duração sem precisar de retoques. Outro destaque é o facto de não transferir ao longo do dia.

Com o preço a fixar-se nos 39 euros, ambos têm uma fórmula muito pigmentada e estão disponíveis em diferentes cores. Descubra mais em Lelo Beauty e Lelo.

Sexta-feira

O óleo Huile Prodigieuse® da Nuxe, conhecido por ser um produto multifunções com uma textura acetinada, acaba de ganhar uma mini-versão roll-on e com um toque muito especial.

Infundido com pérolas minerais, a edição Roll & Glow do Huile Prodigieuse® Or vai proporcionar um ligeiro brilho ao seu corpo ao mesmo tempo que cuida dele. À semelhança do original, este foi formulado com ingredientes de origem natural, conferindo hidratação e suavidade à sua pele e cabelo.

Este pode ser utilizado no corpo e nas pernas ajudando a sobressair o seu bronzeado e disfarçar algumas imperfeições indesejadas. No rosto pode substituir o iluminador ao ser aplicado nas zonas que pretende realçar dando um efeito nacarado.

Apesar dos seus reflexos dourados, este é um bom aliado para cuidar do cabelo devido às suas propriedades nutritivas. Este deve ser aplicado, de forma cuidadosa e em pouca quantidade, em todo o comprimento.

De edição limitada, o Roll & Glow pode ser adquirido na compra de um Huile Prodigieuse ® 100 ml (PVPR: 30,80€) e está disponível nos espaços aderentes.

Sábado

A Bioderma apostou na reformulação de um dos seus produtos bestsellers: o creme Atoderm Ultra. Com o objetivo de proporcionar uma hiratação mais profunda à pele, este creme apresenta agora uma fórmula mais fluída, mais nutritiva, fácil de aplicar e de rápida absorção.

Graças aos seus ativos hidratantes e enriquecido com Niacinamida e Ómegas 3,6 e 9, esta novidade consegue deixar a sua pele hidratada durante 24 horas ao mesmo tempo que reforça a barreira cutânea.

Uma das vantagens deste cuidado é o facto de poder ser utilizado por toda a família - mesmo quem tem pele seca e sensível - e de não conter qualquer tipo de fragrância.

Este pode ser utilizado duas vezes por dia e deve ser aplicado na pele limpa, massajando até desaparecer por completo.

O Atoderm Creme Ultra (200ml) está à venda por 10,95€.

Domingo

A FOREO ouviu os pedidos dos seus fãs e lançou uma adição muito especial à linha LUNA: o seu primeiro dispositivo desenvolvido especificamente para o corpo. O LUNA 4 body foi lançado em janeiro e marca a estreia da empresa no segmento de cuidados corporais.

Este dispositivo de silicone vai limpar, esfoliar e tonificar o seu corpo de uma ponta à outra, ajudando na eliminação das indesejadas células mortas e redução de pêlos encravados após a depilação. As pulsações T-Sonic vão proporcionar a microcirculação e um efeito semelhante à drenagem linfática, melhorando a aparência da celulite.

Totalmente ergonómico e à prova de água, este pequeno aparelho vem equipado com uma bateria que permite até 300 utilizações com apenas um único carregamento.

O LUNA 4 (PVP:159,00€) está disponível em três cores – coral, verde e lavanda – e à venda online e nos pontos de venda habituais.