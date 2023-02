Para o rosto

Se a sua pele precisa de um extra boost de hidratação, o Tolerance Hydra-10 Creme da Avène (PVP: 65€) pode ser uma boa opção. Este creme de rosto, que se destaca por conter ácido hialurónico e água termal d'Avène na sua composição, promete uma hidratação de longa duração que pode chegar até 48 horas. Este pode ser utilizado por diferentes tipos de pele, incluindo peles sensíveis.

Mesmo nos dias em que o sol teima em aparecer, a aplicação de protetor solar deve ser um passo que nunca deve saltar na sua rotina de beleza. Para proporcionar mais proteção à sua pele pode apostar no Creme 50+ Incolor da mesma marca (PVP: 22,45€) que promete deixá-la hidratada e nutrida durante oito horas. Para além de ter um acabamento invisível, este destaca-se pela sua versatilidade, uma vez que pode ser usado por toda a família e aplicado no rosto e corpo.

Para as mãos e lábios

Durante os meses de inverno, as mãos e os lábios são duas das zonas mais afetadas pelo frio, sendo frequente o aparecimento de cieiro e frieiras. Assim é importante que a sua rotina de cuidados seja composta por diferentes passos de forma a devolver-lhes alguma hidratação e conforto, como sugere a A-derma.

Para prevenir as frieiras pode utilizar o Creme hidratante de mãos e unhas (PVP: 8,20€) enriquecido com extrato de aveia rhealba® biológica e ácido hialurónico e que se destaca pelo seu efeito hidratante e reparador contra as agressões externas. Para finalizar, aplique o DERMALIBOUR+ BARRIER (PVP: 11,31€), um creme isolante que funciona como barreira contra o frio e vai ajudar a diminir a sensação de pele irritada.

No caso do cieiro, o seu melhor amigo vai ser o Stick Labial (PVP: 6,72€). Totalmente incolor, este produto enriquecido com ceras naturais e manteiga de karité vai ajudar a que os seus lábios se mantenham nutridos e saudáveis durante todo o ano. Para uma hidratação extra e prolongada contra as baixas temperaturas, inclua o DERMALIBOUR+ Cica (PVP: 8,24€) na sua rotina de skincare. Este bálsamo reparador vai ajudar proporcionar um efeito protetor ao mesmo tempo que repara e nutre os lábios.

Para o corpo

Para conferir alguma hidratação ao seu corpo durante esta época do ano, a linha Skin Food da Weleda - formulada com extratos de plantas conhecidas pelos seus efeitos reparadores e que já conquistou inúmeras celebridades - tem diferentes opções que prometem ajudar neste aspeto.

Para quem tem pele muito seca e gretada, o Skin Food Body Butter (PVPR: 20,30€) vai nutrir e reparar em profundidade o seu corpo. Este bálsamo, que vai devolver suavidade à sua pele, destaca-se pela sua rápida absorção e fórmula vegan. Se prefere texturas mais leves e não gordurosas, a marca acaba de lançar o Skin Food Leite Corporal (PVPR: 18,45€). Esta opção vai proporcionar uma sensação de frescura e nutrição imediata, sendo indicado para pele seca e muito seca.

Para o cabelo

À semelhança do seu corpo e do seu rosto, já alguma vez parou para pensar nos efeitos que o frio, a humidade e as temperaturas negativas têm na saúde do seu cabelo? De forma a cuidar dos fios capilares durante esta época do ano é importante apostar nos produtos certos.

Se pretende hidratar, dar mais brilho e proteção ao seu cabelo, pode fazê-lo através de três gamas distitnas da Jean Louis David: a Go Daily, que tem como foco principal conferir hidratação a todos aqueles que não prescindem uma lavagem diária dos fios capilares e apostar numa fórmula sem sulfato e parabenos (PVP: a partir de 16,90€), a Go Shine, que vai dar mais brilho, vida e hidratação ao seu cabelo graças aos seus óleos naturais (PVP: a partir de 16,50€), e a Go Color, que vai proteger os cabelos pintados ao mesmo tempo que prolonga a cor (PVP: a partir de 16,50€).