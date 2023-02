Nuxe

Quer ter uma pele que funciona como se tivesse menos 10 anos? Esta é a promessa do Super Serum da Nuxe e um dos produtos que pode introduzir na sua rotina de antienvelhecimento.

Este sérum destaca-se por conter na sua formulação ácido hialurónico natural e milhares de microesferas de óleos vegetais fraccionados, prometendo resultados visíveis em apenas 60 segundos. Reduz as manchas, confere mais firmeza e diminui as linhas de expressão obtendo uma pele com um aspeto mais jovem e luminosa.

O Nuxe Super Serum está àdisponível em dois tamanhos: 30ml (PVPR: 76,50€) e em formato deluxe, 50mk, (PVPR: 97,50€).

Filorga

NCEF-SHOT é o nome daquele que é considerado um produto de culto da Filorga. Criado em 2021, este sérum antienvelhecimento destaca-se por potenciar a revitalização celular e corrigir os sinais de envelhecimento da pele.

Este é composto por ácido hialurónico, aminoácidos, vitaminas, coenzimas, minerais, antioxidantes e um ingrediente exclusivo, o NCEF. Descrito como "o ouro rosa dos cosméticos", este componente "contém uma poderosa fórmula inspirada nas técnicas de injetáveis utilizadas nos consultórios médicos, para potenciar a renovação da pele", refere a marca em comunicado.

Em apenas 10 dias, este sérum confere mais luz e mais firmeza à pele, assim como uma diminuição das rugas.

Guerlain

O Double Renew & Repair Eye Serum é o mais recente lançamento da Guerlain e que, à semelhança do seu antecessor, tem como ingrediente estrela o mel de abelha. Os investigadores da marca francesa, que há muitos anos se dedicaram a estudar os benefícios das abelhas e a eficácia do mel na reparação e rejuvenescimento da pele, aplicaram os seus conhecimentos num novo produto formulado específicamente o contorno de olhos.

Este lançamento tem uma dupla ação graças a duas tecnologias exclusivas: a fórmula renew, onde se destaca o mel branco, famoso pelas suas propriedades restauradoras da luminosidade e que vai ajudar a combater os sinais de fadiga, e a fórmula repair, que conta com diferentes tipos de méis bio-polifermentados e uma geleia real exclusiva cultivada em França, e que vai proporcionar um efeito lifting.

Este produto vai ajudar a minimizar as rugas de expressão, conferir uma maior firmeza à pele e ainda atuar ao nível da correção das olheiras. Para além disso conta com 95% de ingredientes de origem natural e um aroma a mel.

Já está disponível em todas as boutiques da marca.

A-derma

Se é um boost de hidratação que a sua pele precisa, a A-derma acaba de adicionar um novo produto à sua linha Biology que promete ser um bom aliado durante todo o ano.

Com certificação bio, o sérum Hyalu vai ajudá-la a simplicar a sua rotina de beleza uma vez que é 3 em 1: hidrata, redensifica e fortifica a pele num só gesto. Um dos destaques é a sua simplicidade ao nível dos compenentes, sendo que dos nove ingredientes naturais destacam-se três: a Seiva de Aveia Rhealba Orgânica, que vai reequilibrar a pele, o Ácido Hialurónico a 1%, que vai proporcionar hidratação, e o Extrato de Dente de leão, que se destaca pela sua ação anti-poluição.

Para além de ser indicado para todos os tipos de pele, pode ainda ser usado no contorno dos olhos e juntamente com outas gamas de cuidado para o rosto.

Dior

Capture Totale Le SÉRUM é o novo cuidado de rosto da maison Dior que se destaca pelo seu poder tranformador da pele.

Este sérum antienvelhecimento "é infundido com extrato fermentado de longoza que estimula o potencial revitalizante das células-mães da pele para revelar a sua juventude", pode ler-se em comunicado.

Este promete devolver mais firmeza, alisamento e luminosidade à pele, ao mesmo tempo que ajuda a atenuar os sinais de idade. Para além disso pode ser introduzido em qualquer rotina de beleza independentemente do tipo de pele e idade.