Se é daquelas mulheres que, para obter um cabelo liso impecável e sedoso, não dispensa a utilização diferentes ferramentas de styling no seu dia a dia, a duet style da ghd - que promete revolucionar e simplificar a sua rotina capilar - vai tornar-se no seu maior aliado.

Por ser um alisador 2 em 1, é possível secar ao mesmo tempo que penteia e alisa o cabelo, conseguindo resultados profissionais recorrendo apenas a uma única ferramenta que é o resultado de nove anos de investigação e que se destaca pela rapidez.

Mas como é possível transformar um cabelo molhado num cabelo penteado e liso perfeito recorrendo apenas a um simples alisador num estalar de dedos? O segredo reside na sua tecnologia revolucionária, a Air-Fusion, que combina a potência do airflow controlado digitalmente e com baixo nível de ruído, com quatro placas inteligentes e grelhas angulares para uma melhor secagem.

Se tem medo de danificar os fios capilares, é de realçar que a marca incorporou vários sensores neste aparelho, os infinity, que regulam a temperatura durante todo o processo de styling de forma a criar um look livre de pontas queimadas e ainda à prova de frizz.

Outro dos destaques da duet-style é que também pode ser utilizada em cabelo seco. Graças ao modo Shine Shot - que só deve ser ativado para esta finalidade e que funciona sem recurso a ar quente - vai conseguir dar um boost de brilho, alisamento e suavidade ao seu cabelo entre lavagens e ocasiões especiais.

Com resultados que duram até 48 horas, este alisador adequa-se a todos os tipos de cabelo e permite-lhe obter um resultado profissional sem ter que sair de casa.

créditos: ghd

A ghd duet style (PVP:399 euros) está disponível em duas cores - preto e branco - e pode ser adquirida online, no El Corte Inglés e em lojas Sephora e cabeleireiros seleccionados. Para mais informações, clique aqui.