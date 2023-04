Salsa Jeans x The The Villã Concept, a coleção cápsula em que o denim é o protagonista

O know-how da Salsa Jeans, conhecida por ser especialista em denim, e a visão criativa da marca espanhola, deram forma às peças desta coleção cápsula. Criar o fundo de armário perfeito foi o ponto de partida desta coleção, que apresenta quatro peças intemporais em denim.

“Esta coleção reflete a nossa visão sobre a moda. Peças minimalistas, intemporais, únicas e versáteis que nos permitem ter o nosso armário de confiança”, afirmam Grace e Melissa Villareal fundadoras The Villã Concept.

Esta coleção é composta por uma camisa em denim, cuja tonalidade é a mais intensa de toda a coleção, um blazer com uma aba média e com bolsos, cujo tecido mais grosso é fundamental para a estrutura do mesmo, um macacão com perna flare, com quatro bolsos, dois à frente e dois atrás, e uns jeans com o fit True, e perna straight.

créditos: Divulgação

As lavagens das quatro peças têm diferentes intensidades, que lhes conferem um efeito vintage, e têm, ainda, detalhes como botões metálicos ou brancos. Quatro básicos em denim, uma tendência-chave para 2023, com os quais se pode criar uma infinidade de looks para expressar a nossa personalidade.

“Esta colaboração surge de forma muito orgânica. Já tínhamos trabalhado com a Melissa e ela já conhecia o nosso processo de produção. Assim, a ideia de fazer uma cápsula conjunta era algo que já tínhamos em mente”, explica em comunicado Lúcio Garcia, Diretor de Produto da Salsa Jeans, acrescentando que este “é um projeto muito pessoal em que quisemos refletir as ideias da Melissa e da Grace e poder contribuir com o nosso conhecimento em modelação, técnica e acabamentos, para que cada detalhe seja único, resultando num look descontraído e intemporal”.

A campanha representa a relação entre a Grace e a Melissa, irmãs e melhores amigas, baseada na admiração mútua e na confiança inabalável que partilham. “Temos sido fiéis à nossa essência e esta colaboração é um reflexo dos nossos valores: Família, Lealdade, Integridade”, concluem as irmãs.

A coleção tem valores entre os 99 e os 159 euros e está disponível em lojas selecionadas e nos sites da Salsa Jeans e The Villa Concept.