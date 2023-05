Normal

A Normal foi uma das grandes últimas apostas do centro comercial Parque Nascente que recebeu aquele que é a sua primeira loja no Porto em abril passado.

A marca dinamarquesa, que se destaca por oferecer produtos absolutamente normais a preços anormais, promete conquistar as fãs do mundo da beleza com a oferta acessível que disponibiliza. Para além disso também é possível encontrar itens para o dia a dia e uma gama dedicada à parte doméstica.

Cantê

Se é fã de biquínis e fatos de banho, desde o dia 2 de maio que o NorteShopping conta com um novo espaço no piso 1 que promete encher-lhe as medidas.

Estamos a falar no corner da marca Cantê que está de regresso a este espaço comercial, em Matosinhos, e onde vai poder conhecer ao vivo as novidades da marca portuguesa.

"Finalmente conseguimos ter o nosso espaço no Porto. As clientes há anos que nos pedem para terem a nossa loja e poderem ver e experimentar toda a coleção. Era um sonho antigo e aqui estamos nós a concretizá-lo", referem as fundadores da marca, Mariana Delgado e Rita Soares, em comunicado.

Zeeman

Praticamente dois meses depois de chegar a território português, a Zeeman prepara-se para abrir aquela que é a sua terceira loja.

O número 397 Rua Serpa Pinto, no Porto, foi o local escolhido para esta inaguração que terá lugar esta quarta-feira, dia 24 de maio. Os básicos de qualidade com design simples e a preços acessíveis são a grande estrela desta marca que oferece peças de roupa para mulher, homem, bebé e criança, têxteis para as diferentes divisões da casa e também roupa interior e pijamas.

A Zeeman, que conta com uma loja em Matosinhos e outra em Vila Nova de Gaia, vai lançar o seu site oficial em junho.

Timberland

A Timberland do NorteShopping, que foi reinaugurada no mês de março, está de cara lavada, assumindo um conceito inspirado na natureza, mais sustentável e amiga do ambiente. Este novo espaço conta com uma área de 125,3 m2 e pode ser visitado no piso 1.

No processo de reconstrução da loja, a marca teve o cuidado de incorporar componentes naturais preservados, luzes LED de forma a reduzir o consumo energético, assim como privilegiar uma decoração mais natural, onde se incluem os manequins feitos em materiais reciclados. Como refere em comunicado, o objetivo é inspirar "os consumidores a terem um estilo de vida ao ar livre, com desperdício zero."

Arcádia

A cidade de Braga acaba de ficar mais doce com a abertura da nova loja da Arcádia. Este espaço, localizado no centro comercial Nova Arcada, pretende proporcionar uma experiência diferente a todos os visitantes.

Para além dos habituais chocolates, drageias com licor e amêndoas, aqui é possível encontrar uma vasta oferta de cafetaria, pastelaria, salgados e gelados quando a fome apertar. A melhor parte é que agora pode fazê-lo na esplanada que a marca tem no exterior da loja.

A Arcádia, que se encontra no piso 1 e está aberta de segunda a domingo, entre as 09h e as 23h.

Pepco

Coimbra foi a cidade escolhida para receber a primeira loja da Pepco em território nacional. Com portas abertas desde a semana passada, o espaço está localizado no Coimbra Retail Park, em Eiras, e destaca-se pelo seu formato Plus, oferecendo mais de 500 categorias de produtos.

Aqui pode encontrar de tudo um pouco, a preços reduzidos: peças de vestuário para toda a família, brinquedos para os mais novos e artigos para a casa. É ainda de estacar a grande variedade exclusiva de snacks e bebidas de marcas internacinais como Vimto, Walkers, Jaffa cakes, Rolo, Reese's ou Milkyway.

De forma a responder a todos aqueles que privilegiam um estilo de vida mais sustentável e produtos mais amigos do ambiente, a Pepco disponbiliza diferentes gamas mais biológicas, com foco na redução de plástico, e mais naturais.

Xiaomi

No final de abril, o Nosso Shopping inaugurou uma nova loja que promete conquistar os fãs de tecnologia e eletrónica. A Xiaomi é a grande novidade deste espaço comercial localizado em Vila Real.

Para além de smartphones, na loja da marca chinesa poderá encontrar smart Tvs, smartwatches, balanças, aspiradores, purificadores, colunas de som e auriculares. A loja está instalada no piso 2 e pode ser visitada todos os dias entre as 09h e as 23h.

Seaside

O Parque Nascente, localizado no Grande Porto, acaba de reforçar a sua oferta de lojas com a abertura da Seaside, uma referência no setor do calçado português a preços acessíveis.

Com uma oferta para toda a família e para todos os gostos, ao longo de 500m2 os visitantes vão poder escolher entre mais de 5000 modelos de calçado que se dividem em diferentes linhas. A loja da marca portuguesa está localizada no piso 1.