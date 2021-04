Para este coleção Ricardo preto convidou artistas a dar a sua visão ao desejo de evadir livremente no espaço urbano, correr nas ruas, cumprimentar estranhos, abraçar o mundo. Ver as pessoas em casa quando estamos na rua, ver as pessoas na rua quando estamos em casa.

Em colaboração com o artista Pedro Gomes, estamparam-se as suas paisagens urbanas, na vontade de trazer a rua para casa e levar a casa para a rua. Claudia Efe e António Real grafitaram os acessórios e kispos.

As silhuetas são fluidas versus silhuetas estruturadas e oversize, que permitem um look sem esforço, tranquilo e contemporâneo. Na paleta ressaltam tons pastéis frios de cor de rosa, amarelo e verde. Nos materiais destacam-se o crepe, a seda, os tecidos técnicos e o faux fur.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.