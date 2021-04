O isolamento social deu origem a uma enorme necessidade de sentir o toque e a proximidade entre os corpos de uma forma nunca antes experienciada. A coleção do designer abre as portas do disco e transporta-nos para alguns dos sentimentos mais nostálgicos daquela época.

O desejo de toque e liberdade estão envoltos numa paleta de cores vibrantes e divertidas e faz-nos dançar e cantar as nossas músicas favoritas. Somos movidos pelo desejo de sair e reviver alguns dos melhores momentos e histórias que permaneceram nas nossas memórias.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.