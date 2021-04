“You and I come from a different planet” (Tu e eu viemos de um planeta diferente) é o mote para coleção que mais uma vez, apresenta o cruzamento do High/Lo tech. A alusão ao mundo natural recai, sobre o universo aquático, com um levantamento fotográfico feito na costa vicentina a servir de base para uma procura constante de construção e desconstrução da forma e criação de prints em 3D art.

O universo urbano do México está novamente presente nos cortes, no uso de denim tingido à mão com silhuetas de streetwear e também uma alusão ao mundo do surf, através do neoprene e das malhas. Para reforçar o compromisso com a sustentabilidade foi também usado o máximo de tecido deadstock.

