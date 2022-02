Prometendo conquistar o coração das mulheres mais entusiastas pelo amor e a vida, HLC adiciona aos seus brincos assinatura, um coração encarnado, resultando na peça Bacio Huggies, mas também um elegante coração de zircónios, os Heart Huggies, garantindo assim peças que têm tanto de tendência como de diversão, com um twist de cor e brilho para alegrar até os dias mais cinzentos – como o amor.

A somar aos brincos desenhados especialmente para celebrar a ocasião, esta marca de joalharia de autor apresenta ainda o colar Bacio Necklace, que resulta da combinação do Link Necklace com o upgrade do coração encarnado e o Valentina Necklace com uma fina corrente e um coração de zircónios no romântico tom de rosa.

Adicionalmente, a coleção cápsula Bacio conta também com dois berloques com a forma de coração, o encarnado Bacio Charm e o Love Charm com a palavra “Love” inscrita, que poderão ser aplicados em colares ou pulseiras onde, através das inúmeras combinações possíveis, cada pessoa poderá atribuir um carácter único às suas joias.

Transversal a todas as peças HLC, esta coleção cápsula está disponível em prata 925 em tom prateado ou dourado e, através da utilização de esmalte, uma técnica de eleição para a autora, enfatiza o sentimento e personalidade das peças com o brilho e cor, neste caso encarnado para representar a paixão.

Num mundo onde tudo acontece a uma velocidade estonteante, é no amor que o tempo para. E para quem acredita que as verdadeiras histórias de amor estão no antigamente, e que as relações do agora são ditadas por sentimentos fugazes, a HLC vem relembrar que o “amor à antiga” continua a ser o amor do presente, com novas roupagens e aventuras diferentes para serem vividas, mas que Amor é Amor e deve ser celebrado.

Assim, para incentivar a partilhar este sentimento, a coleção cápsula Bacio está disponível online, na sua loja localizada na Embaixada, no Príncipe Real em Lisboa e no The Hut no Algarve.