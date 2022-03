A idade, as alterações hormonais e a genética são as principais causas que afetam a vitalidade do couro cabeludo e a densidade do cabelo, levando à consequente e temida queda. Também a pandemia teve um impacto significativo, com 32% dos pacientes com Covid-19 a apresentar queda de cabelo nas semanas e meses após o diagnóstico da doença.

Ainda que visto como uma questão meramente estética, a queda de cabelo pode afetar profundamente a moral e a autoconfiança das pessoas. É por isso que cada vez mais consumidores jovens estão a tomar medidas preventivas, determinados a atacar a raiz do problema e retardar assim a queda do cabelo aos primeiros sinais.

Tratamento antiqueda N. 1 em França há 18 anos consecutivos, a René Furterer apresentou hoje em Lisboa o TRIPHASIC PROGRESSIVE com uma fórmula melhorada, mais natural e também mais comprometida.

"Enquanto a maioria dos produtos antiqueda concentra-se apenas na duração do ciclo de vida do cabelo, TRIPHASIC PROGRESSIVE propõe uma nova abordagem revolucionária: tratamento e prevenção de dupla ação", explica a René Furterer em comunicado.

"Para além de garantir a renovação do ciclo capilar, este novo tratamento especializado em queda de cabelo progressiva visa também todas as etapas-chave do ciclo de vida do cabelo para travar a queda, estimular o crescimento e revitalizar a fibra capilar", acrescenta.

"Com 98% de ingredientes de origem natural e uma formulação garantidamente livre de ingredientes controversos e silicone, TRIPHASIC PROGRESSIVE é adequado para todos os couros cabeludos, mesmo os mais sensíveis", refere a nova.