Rarus X Angie é o nome da coleção cápsula que Angie Costa idealizou em conjunto com a Rarus, e faz parte da nova coleção de verão /bésame. Composta por sete modelos distintos - um fato de banho, um triquini e cinco biquínis - cada modelo tem um nome associado, representando positividade, aventura e diversão, a fazer jus aos valores da marca e a relembrar os dias de shooting da campanha, em Tulum, no México.

“Sinto uma enorme realização profissional e pessoal. Sempre quis ter uma coleção de bikinis. Foi feito com muito amor” afirma Angie Costa, em comunicado, acrescentando que “baseei-me no meu gosto pessoal, em alguns modelos aspiracionais e, obviamente, na linha criativa da Rarus”.

MI VIDA, MI MANERA, BLANCO, ILUSION e LA PROPUESTA são os nomes escolhidos para a linha de biquínis, AVENTURA para o fato de banho e OBSESSION para o triquini, numa alusão ao México e ao processo criativo. A coleção foi pensada para que cada mulher encontre o seu modelo perfeito.

“A Angie é uma paixão antiga, um ser cativante. Como explicar? Não sabemos. A questão foi: porque não caminharmos unidos?” afirma Rafaela e Cristiano, diretores criativos da Rarus, sobre o momento em que decidiram convidar a influenciadora para ser a cara desta coleção.

“O que está por detrás da coleção é o que me faz ter ainda mais orgulho nesta colaboração. Todo o processo, ajuda dos mais próximos, a viagem ao México com uma das equipas mais incríveis com que trabalhei. Foi das experiências mais bonitas da minha vida”, diz Angie Costa.

Com preços entre os 49 e os 59 euros, a coleção /bésame tem modelos de diferentes padrões, cores e cortes.