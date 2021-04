“Quero-te Muito” foi o tema da coleção da designer que faz parte da plataforma LAB. Este ressalta na descoberta ardente do pós-inocência, que se entrelaça com os contos de fadas e onde se descobre um mundo de imagens de cheiro e de vento quente. Com texturas ricas de tapeçarias, experimentando os limites do possível, como os marmoreados feitos em parceria com a Fundação Ricardo Espírito Santo e os acessórios que nascem da paixão CEAGAGÊ.

A paleta cromática é marcada pelos tons bordeaux, detalhes a preto, dourados, toques de verde e azul, sem nunca deixar o eterno rosa. Já os materiais vem de todo o mundo, com colchas portuguesas e de Macau, carpetes de veludo que servem de tapetes voadores e sedas naturais vindas de palácios franceses.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.