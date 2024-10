A coleção primavera/verão 2025 da Béhen surge como uma resposta à coleção outono/inverno 2024: “Não Te Quero”, por isso, “És Má”.

A expressão foi encontrada num prato de faiança falante, curiosamente uma das referências da primeira coleção da Béhen, “Talvez Te Escreva”. A pesquisa etnográfica cada vez mais intensiva da marca permite e estimula o cruzamento constante de referências — uma interseção tão real quanto simbólica de passado, presente e futuro — e os temas de cada coleção vão, também eles, construindo um diálogo íntimo. Como em qualquer amor, as palavras são ditas ora com ternura, ora com provocação, ora com afirmação. “És Má” chegou como uma refutação rápida, fulminante e impulsiva. Com um quê de troça e outro de mau feitio. Como a estação quente, é leve e inequívoca — um espinho que, como no prato, se rodeia de rosas.

Como que para amenizar (o sorriso reguila depois da ofensa), juntou-se os tradicionais beijinhos portugueses, fruto da contínua pesquisa da marca sobre pão, massa e doçaria tradicional, todos eles elementos intimamente ligados ao feminino e ao espiritual.

Através dos bordados e técnicas de manipulação têxtil, núcleo e missão da marca, a Béhen recria esses elementos tradicionais, trazendo-os tanto para peças pensadas para o dia a dia como peças demi-couture, onde o tempo é, uma vez mais, um elemento central. Tudo isto sem perder de vista o upcycling, técnica que a Béhen domina desde a sua primeira apresentação.

O impacto das matérias-primas e dos processos de confeção têm sido uma das prioridades da marca: à exceção das peças construídas a partir de têxteis antigos, os restantes materiais são feitos a partir de fibras naturais como o algodão, algodão orgânico e linho.

Desenvolvida por muitas mãos no estúdio em Lisboa, esta coleção inclui peças que foram bordadas em atelier, reforçando o trabalho de demi-couture em que a marca se tem focado. Além dos artesãos, “És Má” conta com uma vasta rede de parceiros por todo o país, que valorizam a qualidade e o saber-fazer excecionais, tais como Calçado Penha, Elav, Calvelex, Troficolor e YKK.