“É uma adrenalina incrível”, diz Cláudio Pacheco sobre o ambiente que se vive nos bastidores da 63ª edição da ModaLisboa e onde perfeição é palavra de ordem. O hairstylist esteve à conversa com o SAPO Lifestyle sobre os looks de cabelo que, juntamente com a sua equipa, criou para os desfiles de Béhen e Kolovrat.