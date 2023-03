Se já é cliente habitual do Márcia de Araújo Stylus Salon, sabe que recentemente que o cabeleireiro localizado em Oeiras mudou ligeiramente de sítio. De forma a oferecer uma experiência capilar única e continuar a cuidar de todos aqueles que se preocupam com a sua imagem, as proprietárias Márcia Araújo e Amanda Souza decidiram mudar-se para um espaço maior.

No dia 31 de janeiro inauguraram um novo espaço mais amplo, localizado no número 15B da Av. Rua Mateus Fernandes, onde oferecem uma grande diversidade de serviços sendo que a sua especialização são cabelos. Aqui tanto pode apostar num corte de cabelo e numas madeixas, como em tratamentos mais específicos, onde se incluem laser capilar, banho de keratina, reposição de água ou terapia capilar. E tudo com o aconselhamento de profissionais experientes na área.

“Na Márcia de Araújo Stylus Salon, compreendemos que o seu cabelo é uma extensão de si mesmo, e orgulhamo-nos de o ajudar a expressar o seu estilo único. A nossa equipa de estilistas competentes e apaixonados trabalhará consigo para criar um look que realce a sua beleza natural e complemente o seu estilo de vida”, refere a cabeleireira e proprietária Márcia Araújo em comunicado.

Para além da tradicional manicure e pedicure, também é possível fazer serviços de estética avançada, harmonização facial e corporal e cirurgia estética realizados em gabinete, e ainda adquirir chás e velas terapêuticos.

Se tiver um evento especial, o espaço presta um serviço de maquilhagem e penteados onde ficará entregue aos cuidados de profissionais que irão prestar um serviço personalizado sem ter que se preocupar.

O Márcia de Araújo Stylus Salon está aberto de terça-feira a sábado entre as 09:00 e as 19:00.

