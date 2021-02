Quem disse que não haverá Carnaval este ano? Mesmo em casa, a festa mais democrática do mundo deve ser celebrada. E para isso a Havaianas apresenta dois novos modelo que irão inspirar a playlist carnavalesca.

Os modelos exclusivos trazem na estampa o colorido do Carnaval e também muita história. Com o dizer “Alalaô”, a marca faz referência à marchinha de Carnaval Allah-lá-ô, que há mais de 75 anos embala os bailes no Brasil.

As chamadas marchinhas de Carnaval, que têm origem nas marchas populares portuguesas, ganharam um ritmo mais acelerado e são um repertório musical obrigatório no Carnaval brasileiro desde 1899.

A edição especial da Havaianas chega a Portugal com duas estampas, com o modelo top em azul e o modelo slim com as tiras em rosa: