A primavera já chegou e, com ela, chegam os dias mais quentes, as tardes mais longas… e a oportunidade perfeita para começar a explorar as tendências da próxima estação. Entre unhas, maquilhagem e cabelo, a Andreia Professional destaca uma seleção das tendências de beleza que prometem marcar o verão de 2024. Conheça a seguir:

Unhas

No seguimento das estações anteriores, durante a próxima estação vai manter-se a estética mais natural -- tanto no formato como na cor -- de forma a realçar a beleza de uma forma autêntica e genuína. Os estilos tendência vão ser unha curta com formato redondo que, para além de garantir um visual delicado, ajuda a evitar quebras e requer pouca manutenção.

No que toca à cor, a Andreia Professional salienta que o verão de 2024 vai ser de extremos: enquanto que os nudes -- como o amarelo e o azul -- continuam a ser uma excelente opção para quem prefere um visual elegante e intemporal, as cores vivas e os neons como o verde, o vermelho e o rosa vão marcar os looks mais arrojados.

Se gosta de looks mais irreverentes e futuristas, os destaques vão para os tons metálicos -- como o prateado, dourado ou bronze -- e para as aplicações e texturas -- com elementos como pedras, glitter, conchas e pérolas -- capazes de criar uma aparência texturizada e tridimensional.

Maquilhagem

Para a próxima estação, as tendências estão alinhadas com uma beleza natural com um toque de irreverência. Uma pele com acabamento natural -- e iluminada -- continua a conquistar as trendsetters, enquanto que o blushcontinua a ser um dos produtos essenciais para a chegada dos dias mais quentes.

Se gosta de arriscar, aposte nos eyeliners e nas máscaras de pestanas coloridas -- capazes de deixar os olhos mais evidentes e expressivos. Os looks-tendência vão para a latte makeup -- monocromáticos marcados por tons terra e frosted eyes, que consistem na utilização de sombras cintilantes e se traduzem numa maquilhagem mais divertida e glamourosa.

Cabelo

Numa altura em que a naturalidade está a assumir grande parte das tendências, os profissionais da marca defendem que abraçar a textura natural do cabelo -- seja ondulado, encaracolado ou crespo -- promete estar em alta no verão 2024.

Se deseja ousar no visual, o ruivo acobreado continua a ser uma das opções em destaque -- por ser mais sensual.

A nível de cortes, as tendências vão para o butterfly cut -- com camadas texturizadas e franjas desfiadas -- que permite um look descontraído e moderno, e para o short bob -- um corte curto que coloca em evidência a praticidade e estilo refrescante nos dias mais quentes.

Quem é a Andreia Profissional?

Especialista em cor há mais de 35 anos, a Andreia Professional é uma marca portuguesa de cosméticos especializada em cuidados com as unhas e beleza. No seu portfólio, além das linhas de unhas e maquilhagem, faz igualmente parte uma linha completa de coloração capilar profissional 100% vegan, lançada recentemente. A marca é carbon neutral e assume o compromisso de compensar as suas emissões de gases com efeito de estufa, através de um projeto de conservação florestal.