Innovation Circular Design Story desafia todos os estereótipos da moda sustentável e marca a introdução da nova ferramenta de design circular da H&M – Circulator, uma aplicação que nasce com o propósito de ajudar a criar produtos adaptados para uma economia circular.

A coleção celebra dois temas: a sustentabilidade e a felicidade. É sobre abraçar o futuro com ousadia.

Criada com uma panóplia de materiais reciclados e recicláveis de última geração, com a máxima atenção à adaptabilidade e usabilidade, a coleção faz brilhar o compromisso da H&M numa forma de produção mais circular enquanto oferece peças extravagantes ao estilo de alta costura.

Para celebrar esta coleção, a H&M juntou-se a nomes como Normani, Gigi Hadid, Kaia Gerber, para partilharem o entusiasmo e adrenalina do dressing up antes de uma festa.

Disponível em lojas selecionadas e online a partir de 9 de dezembro.

Innovation Circular Design Story é a mais recente história de inovação da H&M

Uma iniciativa inovadora de sustentabilidade que se concentra no design com visão de futuro e com materiais inovadores.

A coleção é para todos que gostam de experimentar, de arriscar e de se fotografar, este ethos alegre reflete-se na campanha, fotografada pelo pioneiro fotografo Rafael Pavarotti e intitulada “Pouco antes da festa começar”.

A campanha capta a sensação de otimismo, entusiasmo e individualidade de quem ama moda, escolher looks, experimentar roupas, pousar em frente ao espelho, dançar e ser livre.

Innovation Circular Design Story foi criada pela equipa de design da H&M em parceria com o designer Ib Kamara, Creative Advisor e Stylist da campanha.

A coleção foi desenhada usando uma ferramenta de design chamada Circulator, que permite à equipa de design da H&M considerar todos os passos do processo criativo da construção de uma peça, desde o tempo de vida dos materiais a estratégias de design.

O Circulator está a ser desenvolvido pelo Grupo H&M para ajudar a empresa a tornar-se mais circular e atingir o seu objetivo de se tornar Climate Positive em 2040. O objetivo é que, até 2025, todos os produtos H&M sejam desenhados usando esta ferramenta.

Cada uma das peças da coleção foi criada com a intenção de maximizar o seu uso e a sua reciclagem. As peças são versáteis, criadas para funcionar em diversos contextos e looks: blazers oversized que podem ser usados como vestidos, os cintos alteram o fit de camisas e casacos, as calças podem ser adaptadas com fechos, um vestido de gala foi convertido em duas peças para criar a versatilidade de um top e uma saia, que podem ser usados separadamente em diversas situações.

São peças para serem cuidadas e partilhadas, e eventualmente oferecidas para que continuem a sua vida com outra pessoa.

Materializam uma nova forma de pensar a moda e a responsabilidade das marcas sobre as peças mesmo depois de as comercializarem.

Por esta razão a equipa de design pensou, não só na estética de cada peça mas também na sua desconstrução, a forma como cada peça pode ser adaptada para aumentar a sua reutilização ou “recirculação”. Outro foco foi criar peças com apenas um material, mono fibras, para facilitar a sua reciclagem.

As publicações de Instagram da Normani, da Gigi e da Kaia oferecem uma antevisão única da coleção. Siga-as no Instagram para ver como cada uma delas criou o seu próprio look, seja com um vestido rosa com lantejoulas feito de poliéster reciclado ou um fato sofisticado criado com fibras feitas com desperdício de materiais.