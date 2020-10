Foi, entre 1538 e 1834, um espaço de reclusão e de oração feminino pertencente à Ordem dos Frades Menores e à Província de Portugal da Observância. Com a extinção das ordens religiosas, o convento da Madre Deus de Monchique, que desde o início de agosto tem o antigo claustro afeto ao NEYA Porto Hotel, teve outras vidas e prepara-se para, nos próximos dias, ganhar uma nova, servindo de cenário a três dos desfiles da quadragésima-sétima edição do Portugal Fashion, que decorre de 15 a 17 de outubro.

Algumas das novas propostas estéticas para a primavera/verão do próximo ano serão apresentadas num dos espaços exteriores mais charmosos da nova unidade hoteleira, aberta desde o início de agosto, localizada a escassos metros do recinto principal. No dia 15, às 12h00, a abrir o Portugal Fashion, terá lugar o desfile da marca portuguesa Sophia Kah. No dia 16, à mesma hora, o claustro ajardinado é ocupado pelas novas propostas de Susana Bettencourt e, logo de seguida, pelas da marca de joias Together We Stand.

"Não poderíamos estar mais felizes com esta parceria no ano que marca os 25 anos do Portugal Fashion. É uma honra e um privilégio estarmos associados a este evento de moda e a tudo o que ele representa para o setor, não só em Portugal como também a nível internacional", regozija-se Sara Freire, diretora comercial da cadeia NEYA Hotels, grupo que também tem uma unidade hoteleira em Lisboa. O NEYA Porto Hotel, que pode (re)ver de seguida, está localizado a apenas 300 metros da Alfândega do Porto.