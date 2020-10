A Pinko desafiou Patrick McDowell a reaproveitar os restos de stock da marca para criar uma coleção de moda ecológica e sustentável e o estilista britânico aceitou. Reimagine, à venda a partir de novembro, é o nome da linha desenvolvida em parceria com o criador, ex-aluno do prestigiado estabelecimento de ensino Central Saint Martins, um designer com preocupações ambientais conhecido pela sua predileção pela confeção sustentável. A colaboração já permitiu recuperar um milhar de metros de tecido.

A iniciativa partiu de Caterina Negra, diretora criativa da etiqueta italiana, que aposta no consumo consciente e numa estratégia que passa por dar uma nova vida a restos de tecidos através da reciclagem. "Este stock é transformado em novas peças, contribuindo desta forma para economizar o ciclo de produção e para gerar um impacto positivo. O trabalho conjunto entre a Pinko e o Patrick tem como objetivo encontrar soluções inovadoras para diminuir o impacto da indústria da moda, criando uma abordagem mais sustentável em relação ao consumo", justifica a marca.

"Enquanto explorava o arquivo da Pinko, o Patrick selecionou cuidadosamente peças descartadas de stock morto de coleções anteriores, que habilmente e criativamente reinterpretou e reaproveitou para as novas criações. Cada peça levou entre 6 e 12 horas a ser desconstruída e refeita. Utilizando algumas das suas próprias técnicas de design, o Patrick deu a estas roupas uma nova vida e um novo design, permanecendo fiel à natureza e à estética glamorosa da marca", sublinha ainda a empresa.

"Estou muito feliz que a Pinko tenha dado este passo ousado em direção a uma indústria de moda circular. Estas decisões são vitais para mostrar que as marcas não têm necessidade de acumular stock. Devem dar um passo em frente, reimaginando peças interessantes e relevantes para os seus clientes", considera Patrick McDowell. A coleção cápsula resultante desta primeira colaboração é composta por calças em tecido, camisas com lantejoulas, blazers, capas com joias, casacos e também carteiras.