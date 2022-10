Não estranhe se, da próxima vez que entrar nos hipermercados e supermercados Continente, der de caras com um expositor com roupa em segunda mão. Esta é a nova aposta da retalhista que, com este projeto, pretende reforçar o seu compromisso de sustentabilidade e ajudar o planeta.

Na sua próxima visita à área têxtil, os consumidores vão dar de caras com um novo espaço, o [RE]Style, que resulta de uma parceria feita com a Retry, uma plataforma online especializada na compra e venda de roupa em segunda mão e com foco na sustentabilidade. Aqui, os consumidores vão ter acesso a peças de vestuário de grandes marcas para homem e para mulher a preços acessíveis.

"Este projeto visa dar uma nova vida à roupa em 2.ª mão e permite aos nossos clientes adquirirem nas nossas lojas artigos de marcas de moda conceituadas, com toda a confiança e por valores bastante apelativos”, refere Graça Fernandes, Category Leader de Têxtil na MC, em comunicado.

O [RE]Style, que só vai começar a ser implementado em outras lojas da insígnia a partir de 2023, pode atualmente ser visitado no GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia, e no Colombo, em Lisboa.