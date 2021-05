Depois do sucesso da inauguração de dois espaços Polo Ralph Lauren em 2019, a marca americana decidiu apostar numa terceira abertura em Portugal: no Centro Comercial Norte Shopping.

A nova loja com 200 m2 representa o estilo americano clássico e alegre, pelo qual é reconhecida em todo o mundo. Pisos de ladrilhos antigos e abóbadas renascentistas são combinados com vitrines e mesas de inspiração vintage e uma mistura eclética de obras de arte e acessórios decorativos.

O design do espaço combina ainda elementos de desportos universitários misturados com detalhes da vida ao ar livre e contará com coleções de moda feminina, masculina e infantil.

Esta nova inauguração baseia-se na expansão da Ralph Lauren pela Europa e Ásia como parte da sua estratégia “Next Great Chapter” para oferecer um crescimento sustentável, de longo prazo e criação de valor.

Recorde-se que as duas lojas existentes em Lisboa - nas Amoreiras e no Oeiras Parque - também já voltaram a reabrir.