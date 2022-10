Energia, personalidade e estilo. É isto que se pode esperar da nova coleção de roupa desenvolvida pela Primark em parceria com Paula Echevarría.

Ao todo são 50 itens - que variam entre peças de vestuário, calçado e alguns acessórios - que prometem alegrar os looks outonais de todas as fashionistas fãs da atriz e modelo espanhola conhecida pela sua elegância e bom gosto.

Um dos grandes destaques desta linha exclusiva é o facto de reunir peças que se adaptam a diferentes estilos e em diferentes cores, onde os neutros convivem com o rosa, o roxo e o castanho. Os fãs de looks desportivos, mais formais ou girly vão encontrar pelo menos uma peça que facilmente se enquadra no seu guarda-roupa, como é o caso da sweatshirt com emblema, do blazer às riscas assertoado ou do sobretudo cor de rosa.

Para além de ser uma coleção low cost - cujos preços fixam-se entre três e os 60 euros -, esta também é uma parceria de moda mais eco-friendly tendo sido utilizados materiais reciclados ou de fonte sustentável na confecção de alguns produtos facilmente identificavéis com a etiqueta Primark Cares.

A coleção Paula Echevarría X Primark já está à venda em lojas selecionadas.