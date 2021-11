Idealizada na pandemia, 100% portuguesa, a OLKIN chega agora ao mercado português e internacional, oferecendo uma nova forma de estar em casa (na nossa ou dos outros!) com conforto e sofisticação.

Esta nova tipologia de sapatos – os “Home Shoes” – destaca-se pela sua versatilidade: recomendados tanto para utilizações caseiras e indoor, como ainda para ambientes de exterior, apresentam uma sola de borracha resistente, adaptável a diferentes contextos.

Os novos OLKIN juntam dois universos aparentemente inconciliáveis, o conforto de umas pantufas ou chinelos de casa com a estética e coolness de uns sapatos de rua. Para além disso, carregam ao peito (do pé, claro) as credenciais portuguesas de qualidade e durabilidade.

Ideia em contexto de pandemia

A marca foi criada em contexto de pandemia por dois portugueses, João Sousa Macedo (gestor) e José Simão (advogado), que aos 30 anos de idade consideraram que o mercado de calçado estaria pronto para receber um novo conceito.

Adiantam: “Estávamos em teletrabalho e numa altura em que a maior parte dos encontros sociais se fazia em casa de amigos e familiares. Foi aí que sentimos necessidade de um tipo de sapato que pudéssemos usar quando estamos sozinhos em casa, na nossa intimidade, mas que são ao mesmo tempo adequados para convívios sociais caseiros, por serem elegantes e distintos. Por outras palavras, queremos e devemos ter orgulho em exibi-los. Hoje, sabemos que a tendência para ficar em casa é maior, seja em trabalho ou convívio, pelo que estamos convictos de que temos uma boa solução para oferecer.”

Quanto à ideia de tornar o produto adaptável ao exterior, acrescentam: “Dependendo da ocasião de consumo, achámos que seria uma pena não torná-lo versátil. Sendo de rápida lavagem ou desinfeção, pode-se facilmente variar a sua utilização pelos vários tipos de ambiente. E foi aí que o conceito do nosso “Home Shoe” evoluiu e ganhou mais sentido: podemos sentir-nos em casa onde quer que seja porque os OLKIN a levam aos nossos pés.”

Conforto, elegância e qualidade

Escolher um produto final sofisticado, recorrendo apenas a fornecedores nacionais foi um grande desafio, agora superado por esta dupla de empreendedores portugueses.

“Queríamos um produto confortável e elegante, sem prescindir na qualidade. Algo que fosse intemporal, para toda a família, idades e gostos. Confiámos na indústria portuguesa para conseguirmos esse tipo de sapato e alcançámos exactamente o que pretendíamos.

Compromisso Social

Para além do compromisso de trazer um novo conceito e muita qualidade ao mercado do calçado, a OLKIN assume ainda um compromisso com a sociedade civil, para o que se associou à associação Just a Change, a qual tem como fim a recuperação de casas e a sua transformação em lares dignos. Por cada par vendido, € 1 (um euro) reverte para a Just a Change e para a sua causa.

Onde pode encontrar as Sweet Home Shoes

Atualmente, a OLKIN está apenas disponível para venda na loja online, com envios para todo o mundo. É um sapato unisexo e de formato único.

Para já, conta com 8 referências, dos tamanhos 35 ao 45, em modelos de camurça (Suede) e tecidos lisos e com padrões exclusivos (Canva). No futuro, haverá mais modelos e tamanhos.