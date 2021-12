Na sua aposta para as sessões de desporto e treinos em grupo, a Oysho apresenta a sua primeira coleção de desporto para homem– uma coleção cápsula que se junta à da mulher, baseada no conceito Oysho Train Together.

A nova linha para homem introduz os últimos aspetos técnicos e caracteriza-se pela inovação, qualidade e tecnicidade dos tecidos que compõem as suas peças.

As calças estão disponíveis em vários modelos e são compostas por tecidos altamente resistentes, respiráveis e de secagem rápida. A Oysho apresenta duas versões de fitness shorts em comprimentos diferentes, com ou sem leggings curtas interiores.

Além disso, a coleção é composta por leggings de ciclismo, duas leggings exteriores com parte inferior elástica e fecho de correr para um melhor ajuste, e calças jogger com faixas refletoras para aumentar a visibilidade durante o treino.

A coleção inclui também duas t-shirts seamless, respiráveis e de secagem rápida, e um casaco corta-vento waterblock com costuras seladas a quente, bolsos laterais ocultos e um bolso frontal com fecho de correr. A coleção também apresenta uma linha free time com sweatshirts e calças.

A maior parte das peças Oysho Train Together para homem é JOIN LIFE e é produzida com tecnologias e matérias-primas que ajudam a reduzir o impacto ambiental.

A Oysho Train Together para mulher é composta por peças da linha Compressive com novas cores, como o verde-garrafa ou o cinzento-escuro, desenhada para proporcionar o máximo conforto na prática de desportos de média e alta intensidade.

As suas leggings de comprimento pelo tornozelo com cintura elástica e composição em tecido modelador definem e adelgaçam a silhueta sem restringir os movimentos durante os treinos mais intensos. Mais, a coleção também inclui sutiãs de desporto com suporte estratégico médio para a prática de desportos de intensidade moderada.

O Battery-powered Jacket para homem e para mulher complementa a coleção e é a aposta mais forte da Oysho Train Together. Trata-se de um casaco que incorpora uma bateria e que aquece várias zonas do interior para manter o(a) utilizdor(a) quente.

O Battery-powered Jacket é impermeável, incorpora isolamento térmico e oferece até 3 níveis de calor. A bateria permite carregar o smartphone e outros dispositivos sem fios ou através de um cabo próprio e pode ser usada como carregador externo independente.