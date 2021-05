Cristina Ferreira recebeu esta quarta-feira no programa 'Cristina ComVida', da TVI, um ilustre convidado: Manuel Luís Goucha.

O reencontro entre a dupla televisiva levou a que Cristina mostrasse em direto um presente muito especial que em setembro do ano passado, no seu aniversário, recebeu do amigo. Falamos de uns incríveis sapatos de princesa.

"Vi esses sapatos e disse ao Rui, tenho de os comprar. Estes sapatos são a tua vida", começa por contar o apresentador.

Para Goucha esta peça única, feita por encomenda, retrata a história da gata borralheira que se transformou em princesa, e que pode ser comparada à história de Cristina Ferreira.

"Tu começas timidamente na televisão e depois és as mulher que és neste país", realça.

Os deslumbrantes sapatos, que foram "caríssimos" segundo o apresentador, são todos feitos de cristais Swarovski.

Cristina ainda não usou este presente, a comunicadora diz estar à espera de uma ocasião especial para o fazer.

