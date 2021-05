O programa 'Cristina ComVida' desta quarta-feira, dia 19, marca um novo reencontro televisivo entre Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. A TVI acaba de confirmar em nota enviada à imprensa a presença do comunicador no formato apresentado pela diretora de ficção e entretenimento do canal.

Manuel Luís Goucha vai fazer-se acompanhar do marido, Rui Oliveira.

"Vamos ter todo o programa com eles", informa fonte da comunicação do canal.

Esta será uma rara aparição do casal enquanto convidados de um programa de televisão.

'Cristina ComVida', recorde-se, vai para o ar entre as 19h00 e as 20h00.

