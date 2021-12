Com o tempo mais frio chegam também novas tendências de eyewear e a André Ópticas reuniu as melhores propostas para este outono-inverno.

As apostas desta estação passam por óculos oversized, com toques naturais e modelos futurísticos, com uma inclinação para modelos mais arrojados do que o usual.

As armações quadradas, em metal fino, geométricas ou de inspiração reto serão, também, uma grande aposta nesta estação.