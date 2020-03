A coleção do designer tem como ponto de partida o guarda-roupa dos adeptos das várias equipas de futebol inglesas, com as suas marcas icónicas. Inspirado no universo dos casuals football, David Catalán cria um guarda roupa com uma atitude descontraída, com um espírito retro mas ao mesmo tempo contemporânea. Utiliza matérias inovadores e adaptadas às necessidades do consumidor actual. As cores dão ênfase a jogos cromáticos que melhor ilustram os ambientes dos adeptos nos dias de jogo das suas equipas. A coleção pretende ser jovem, irreverente e divertida.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21: