"A dor de não conseguir respirar esse ar que sempre respiraste. A ausência de força para resistir ao medo de querer ficar, o mais intenso adeus. A despedida que sempre te acompanhou. Há um vazio, mas quando algo acontece a dor que sentes no peito perdura 25 segundos até que deixas de sentir, paras de sentir o que quer que seja. Acrescentas os momentos que precisas para a informação circular do coração ao cérebro, do cérebro até aos pulmões. Sim estão a morrer." Nesta coleção as marcas, inspiradas numa vertente urbana, artística e minimalista, criaram peças de roupa que transpiram identidade e irreverência com um estilo trash, couture e comercial. Em Ensayo 21, apostam no uso de materiais, técnicas e inspirações mais definidas.

Veja as propostas das marcas para o próximo outono/inverno 20/21: