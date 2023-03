“Não há luz como a de Lisboa, dizem. É, para muitos, um amor à primeira vista que faz desta cidade o par perfeito nos dias de verão, onde o sol aquece e o mar salga a pele”. É desta forma que a marca portuguesa +351 resume o mote da sua nova coleção primavera/verão 2023, com um novo print e onde as cores são o grande destaque.

A marca que é caracterizada pelo minimalismo e simplicidade das suas peças mantém-se coleção após coleção e esta não foge à regra. que caracteriza a marca desde o início mantém-se coleção após coleção e esta não é exceção. A luz de Lisboa, assim como o sol, são os grandes protagonistas da coleção “Sun is life”.

Os laranjas fortes, o verde limão, o amarelo, os azuis, o rosa e os brancos são predominantes nesta nova paleta cromática, que se distribuiu entre t-shirts, hoodies, casacos, sweatshirts, calções de algodão e bonés.

A +351 revela ainda um novo print, de um girassol, que marca presença em algumas das t-shirts e até num conjunto de calças e work jacket todo ele carimbado com a chamada flor que se move atrás do sol.

Além do print do girassol, “Sun is Life”, “Paradise” ou “Tiene vibración” são algumas das expressões que marcam graficamente a coleção, impressas subtilmente em camisolas e t-shirts.

“No verão, quem é adepto de praia sabe que um dos melhores momentos dos dias quentes é aquela sensação de pele salgada, acabada de sair do mar e com o sol quente a refletir na areia. São memórias que todos guardamos, daqueles dias longos pelos quais aguardamos ansiosamente no resto do ano. Por isso, partimos daí para criar esta nova coleção primavera/verão da +351, partimos dessas memórias, dos momentos descontraídos, dos convívios, das cores que nos alegram e dão vida tanto quanto o sol nos dá no verão. Porque o sol é vida e a +351 faz parte dela”, explica Ana Penha e Costa, designer e fundadora da marca, que nasceu em 2015.

Virada para a sustentabilidade desde o primeiro dia, a preocupação com a matéria-prima e os métodos de produção continuam a ser os principais pilares da marca. Desta forma, a nova coleção volta a usar o algodão orgânico como o principal tecido das várias peças que são todas elas made in Portugal, fabricadas no Norte do país.

Uma das coisas que a +351 faz questão de selecionar é o algodão cultivado sem quaisquer químicos, e o facto de ser orgânico permite reduzir também as emissões de CO2 em 45% em comparação com o cultivo do algodão convencional, tendo igualmente uma redução de 90% no consumo de água.

A nova coleção está disponível no site da marca e nas respetivas lojas físicas no Chiado e Cais do Sodré.