Porque todos os dias são uma boa oportunidade para cuidarmos de nós, a ART.Z Hair & Experience pretende proporcionar uma experência diferente a todas as suas clientes no próximo dia 8 de março.

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, o salão de beleza vai ter uma ação especial em que será possível realizar um tratamento capilar com a assinatura Kérastase.

O fusio dose tem como objetivo perceber quais as necessidades e carências específicas do cabelo de cada cliente, como é o caso da queda capilar, falta de nutrição ou brilho, e devolver-lhe força e vitalidade.

Realizado a sete mãos, este serviço consiste na aplicação de uma fórmula personalizada à base de diferentes concentrados ativos - cinco concentrados e seis boosters - que irão melhorar a sua saúde capilar.

Todas as clientes que optarem por este serviço (PVP: 100€) vão ter a oportunidade de realizar uma análise cromática - também conhecida como tratamento de coloração - de forma gratuita. Este teste, desenvolvido pela consultora de estilo Sarah Mayra, vai ajudá-la a perceber quais as cores que a mais favorecem de acordo com o seu tom de pele e funcionar como uma espécie de guia na hora de escolher os seus looks do dia, maquilhagem ou cor de cabelo.

Este segundo momento - que irá decorrer especificamente entre as 14h e as 17h - pode ser desfrutado juntamente com uma welcome drink e uma especialidade brasileira, os famosos pães de queijo.

Todos os interessados em experimentar o Fusio Dose - que vai estar a decorrer no salão ART.Z Saldanha, na Avenida Luís Bivar, em Lisboa, e vai contar com vagas limitadas - devem efetuar a sua marcação por email ou telefonicamente (964155807).