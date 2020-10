"Passa o tempo, esquece-se a dor, mudam os hábitos, endurecem os gestos e a primavera volta. Recorda-se o passado, compara-se o presente, temese o futuro, mas a primavera volta sempre. E volta tão igual que as diferenças se ajustam e tudo se torna novo." Foi esta a inspiração da marca Pé de Chumbo para a primavera/verão 2021, com a certeza de que, tal como a primavera, tudo se renova. Este foi o ponto de partida para uma coleção cheia de recordações. São peças que renasceram na mesma forma, mas com texturas diferentes e velhas texturas em outras formas. É uma coleção de coleções, igual, mas diferente e onde a primavera está presente.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 2021: