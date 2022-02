Com o ‘out of office’ ativo, é tempo de sair, de explorar novos territórios, de deixar a natureza despertar todos os sentidos. É altura de respirar ar fresco e absorver o poder dos elementos. O tempo parece parar totalmente na natureza, mas as suas possibilidades são infinitas.

Ir para o ar livre retira as pessoas da sua rotina diária e leva-as para um estado de espírito em que podem voar livremente, voar alto e ir atrás do que realmente querem e procuram da vida.

Se o tempo é aquilo que fazemos dele, a Swatch quer que as pessoas tenham mais tempo para se perderem na natureza e no momento com um relógio Bioceramic Colors Of Nature no pulso.

Esta coleção, que nos estimula o desejo de viajar, vai fazer-nos colocar telemóveis ou laptops de lado, ir mais longe do que o jardim do parque local, e aproveitar tudo aquilo que a natureza tem para nos oferecer.

É exatamente por isso que cada uma das cinco cores da terra representa uma paisagem diferente – basaltos fortes, desfiladeiros inspiradores, densas florestas, glaciares gigantes e desertos escaldantes.

A caixa Big Bold Bioceramic, luneta e coroa dos modelos apresentam uma combinação única de dois terços de cerâmica com um terço de plástico de origem biológica derivado do óleo de rícino, que dá origem a um material robusto e leve, resistente a riscos e com um acabamento suave ao toque que é ideal para qualquer encontro no exterior.

O ponteiro dos segundos tem a sua inspiração numa bússola, enquanto que o ‘vidro’ é fabricado a partir de material de origem biológica.