“Disarm Prejudice” é o mote da coleção de Saskia Lenaerts, formada em menswear pela Central Saint Martins, e que tem como ambição um modo de vida transnacional desarmado de preconceitos através do desarmamento de excedente militares e deadstock para atingir a paz mundial.

Minimiza lacunas e revela-se numa metáfora que preenche as disparidades sociais, politicas e culturais, bem como transforma as fardas militares existentes em roupas totalmente anti-militares, tanto no seu sentido como na sua função.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 21/22: