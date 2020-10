Para a próxima estação Kolovrat apresenta “Iceberg”, uma coleção que pretende captar o momento de transição em que nos encontramos.

As peças com cores claras assumem-se como telas em branco que estão prontas a receber uma nova humanização. Os padrões e os elementos visuais são encontros de múltiplas naturezas, enquanto as formas aguareladas criam icebergs que se transformam, quebram e comprimem-se.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 21/22: