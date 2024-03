A pala e os degraus do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, serviram de bancada para todos aqueles que, no passado sábado, quiseram ver de perto as propostas criadas por Nuno Gama para a temporada primavera/verão 2024. Durante 40 minutos, as linhas pretas, que percorrem a zona ribeirinha junto ao Rio Tejo, delimitaram a passerelle imaginária do desfile que decorreu ao ar livre.

Luz Boa é uma coleção onde a paixão pela moda se cruza com a paixão por Lisboa que, em 2011, se tornou numa segunda casa para o estilista português. "Há todo um ato de paixão, de amor e carinho que é único no fazer das coisas e acho que é isso que faz toda a diferença", explica, em entrevista ao SAPO Lifestyle, momentos após o desfile quando questionado se esta coleção é uma declaração de amor à cidade.

O processo de criação foi simples uma vez que, para esta temporada, limitou-se a "deixar a cidade falar comigo". As cores, a luz e o clima tão próprios de Lisboa foram alguns dos elementos que inspiraram Nuno Gama a criar esta linha de vestuário repleta de peças leves e frescas. "Somos uns abençoados e é dessa bênção e dessa energia que a coleção fala. É simples, despojada, sem querer ir a lado nenhum, tranquila e que fala de energia, do nosso sol, dos nossos locais icónicos", refere.

Isso deu origem a 75 looks masculinos onde se incluem camisas de manga curta e compridas, t-shirts lisas e estampadas, calções, blazers, sweatshirts de capuz, fatos ou casacos safari disponíveis em diferentes estilos, materiais e silhuetas. O Rio Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei - que serviram de cenário a esta apresentação – saltaram diretamente para diferentes peças casuais que estão entre as preferidas de Nuno Gama.

"Estou apaixonado por aquelas camisas de patchwork com a Torre de Belém e a Ponte [25 de Abril]. É um trabalho incrível. São maravilhosas e para mim são uma joia", afirmou, de sorriso no rosto, sobre estas criações em particular. "Foi muito gratificante esta brincadeira e experiência à volta [destes locais icónicos]. De repente, redesenhar e reposicionar a Ponte e o Cristo Rei de forma que fiquem os dois no mesmo retângulo e conseguir que isso não perca a identidade foi muito, muito giro."

As peças com transparências e aplicações florais – onde se destacaram os tops caveados e um casaco bomber coberto de flores - deram um toque arrojado e irreverente à primavera/verão da marca. Os tons claros e pastel, que surgiram quase sempre conjugados com o beige, preto e baunilha, dominaram a passerelle em versões sólidas ou em riscas. Para além do lilás, o tom pêssego foi o grande destaque desta coleção. "É a minha nova paixão. Acho aquela cor apetecível, quase que apetece dar uma dentada quando se come o primeiro pêssego da estação", salientou.

Os acessórios também tiveram um papel de destaque esta temporada, com destaque para os lenços, as tote bags, as boinas e os chapéus. Estes últimos sugiram em versão cowboy conjugados tanto com fatos monocromáticos como com outifts mais casuais.

Os looks de swimwear e com efeito degradé encerraram este evento de moda que, em todos os seus detalhes, espelha bem aquele que é o ADN da marca: orgulhosamente portuguesa. Não foi por acaso que a coleção foi apresentada ao som de um tema original interpretado ao vivo por André Viamonte e contou com a participação da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana.

A zona exterior deste museu encheu-se de admiradores e amigos de Nuno Gama que fizeram questão de deslocar-se até beira-rio para aplaudir de perto o trabalho da sua marca homónima que, em 2023, completou 30 anos de existência. Para aquele que foi o seu segundo desfile independente desde que deixou o circuito da ModaLisboa, o criador elegeu o Maat: um local há muito desejado para uma apresentação deste género e que despertou memórias felizes sobre o seu percurso profissional.

"De repente quando olho ao fundo e vejo o Padrão dos Descobrimentos pensei ‘Que giro. O meu primeiro grande desfile foi ali.’ E isso é uma coisa que nos revitaliza, que nos linka à nossa própria história, à nossa própria essência e isso é importante".

Questionado sobre de que forma é que este novo formato - que tem vindo a ser adotado pelas principais marcas de luxo internacionais - tem influenciado a marca Nuno Gama, o estilista esclarece sem rodeios. "Fazer isto é quase um milagre para nós porque somos uma equipa muito pequena", diz. "Todo este trabalho foi feito para chegar o mais possível aos nossos clientes, ganhar status enquanto marca e evoluir comercial e economicamente. É um percurso que temos vindo a fazer e é bom este Buzz que se cria à volta das coisas. O facto de ter sido aqui e não ser igual aos outros todos e o não nos acomodarmos de alguma forma."

Clique na galeria e descubra as propostas da marca Nuno Gama para esta temporada.