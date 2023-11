Rosto

1. Pó iluminador Devotion, Dolce & Gabbana. PVP: 55€

2. Base Revitalessence Skin Glow, Shiseido. PVP: 60€

3. Pimer METAFACE Colour Correcting Glaze, Catrice. PVP: 7,99€

4. Blush em stick Wonder Stick Blush, NYX Professional. PVPR: 12,95€

5. BB Cream protetor, Kiko Milano. PVP: 12,49€

1. Iluminador METAFACE Face Glaze, Catrice. PVP: 6,99€

2. Paleta de rosto Irresistible Total Look, Kiko Milano. PVP: 22,99€

3. Pré-base de maquilhagem Parure Gold 24K, Guerlain. PVP: 73,00€

4. Máscara Smart Urban Shield, Kiko Milano. PVP: 12,99€

1. Paleta de rosto that GLOW & BRONZE, essence. PVP: 6,99€

2. SOS Primer, Clarins. PVRP: 37€

Olhos

1. Lápis de olhos soft & precise 412, essence. PVP: 1,29€

2. Máscara de pestanas, Dolce & Gabbana Beauty PVP: 39€

3. Corretor de olheiras All Hours Precise Angles, Yves Saint Laurent Beauté. PVPR: 41€

4. Máscara de pestanas The Falsies Surreal Extensions, Maybelline. PVPR: 10,99€

5. Kit de sobrancelhas Gimme Brow Goals Benefit Cosmetics, Sephora. PVP: 22€

6. Palete de olhos Couture Mini Clutch, Yves Saint Laurent Beauté. PVPR: 56€

1. Eyeliner waterproof 24h long-lasting 01, essence. PVP: 3,59€

2. Corretor de olheiras Prisme Libre no tom N95, Givenchy Beauty. PVPR 39,01€

3. Gel para sobrancelha Zero to Brow, NYX Professional. PVPR: 12,95€

4. Máscara de pestanas colorida Le 8 Hypnôse, Lâncome. PVPR: preço sob consulta

5. Paleta de sombras de olhos Pumpkin Slice Second Slice Too Faced, Sephora. PVP: 34€

6. Stick para olheiras BRIGHT EYES!, Essence. PVP: 4,19€

1. Sombra de olhos Ombre Skin, Clarins. PVRP: 30,00€

2. Iluminador de rosto Touche Éclat, Yves Saint Laurent. PVPR: 39€

Lábios

1. Batom Le Rouge Interdit Cream Velvet no tom Violet Velours 42, Givenchy Beauty. PVPR: 43,03€

2. Batom SuperStay Matte Ink, Maybelline. PVP: preço sob consulta

3. Batom rouge G Lux Velvet N°539, Guerlain. PVP: 41€

4. Esfoliante labial, Kiko Milano. PVP: 4,99€

5. Batom lip volumizer com ácido hialurónico, Freshly Cosmetics. PVP: 24,95€

1. Batom L'Absolu Rouge Intimatte, Lâncome. PVPR: 36,00€

2. Lipgloss Juicy Bombo nº13, essence. PVP: preço sob consulta

3. Batom le rouge interdit n° 10, Givenchy Beauty. PVPR: 43,03€

4. Batom The Only One Sheer, Dolce & Gabbana. PVP: preço sob consulta

5. Batom hidratante com ácido hialurónica, Labello. PVP: 4,99€